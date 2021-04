Giro : De retour après 9 mois de suspension, Dylan Groenewegen participera au Tour d’Italie

Dylan Groenewegen sera aligné par Jumbo-Visma lors du tour d’Italie qui débutera le 8 mai prochain. L’équipe néerlandaise l’a annoncé ce mardi. Chris Harper devait initialement figurer dans la sélection mais en raison d’un problème oculaire, le coureur néerlandais sera de la partie.

Groenewegen sera entouré du Néo-Zélandais George Bennett, l’Italien Edoardo Affini, les Néerlandais Koen Bouwman, David Dekker et Jos van Emden, le Norvégien Tobias Foss et l’Allemand Paul Martens.

Il s’agira de sa première course depuis plus de 9 mois et du terrible accident qu’il avait provoqué au Tour de Pologne. Une chute impressionnante dans le sprint final qui avait principalement impacté Fabio Jakobsen, gravement blessé au visage. Le coureur de Deceuninck Quick-Step vient tout juste de reprendre la compétition lors du Tour de Turquie alors qu’il a subi de multiples opérations dont une greffe de peau au visage.

Le coureur avait alors été suspendu 9 mois par l’UCI, cette suspension court jusqu’au 7 mai prochain.

"Dylan a travaillé dur pour ce retour, mais il n’a aucun rythme et il va devoir retrouver sa place dans le peloton après tout ce qu’il s’est passé. C’est notre priorité", a déclaré Merijn Zeeman, le directeur sportif de Jumbo-Visma.

Les retrouvailles avec certains coureurs pourraient en effet être un peu tendues. Surtout avec les coéquipiers de Fabio Jakobsen, qui ont vécu de plus près les épreuves et la revalidation de leur collègue. Pour l’heure, on ignore quand les deux principaux intéressés se recroiseront sur les routes, mais ils ont apparemment eu une conversation récemment. " J’ai parlé avec Fabio avant le Tour de Turquie et c’était bien de voir ce qu’il a fait là. Je suis impatient aussi de pouvoir recourir et je suis très heureux de pouvoir le faire dans une course magnifique comme le Giro", a brièvement commenté le Néerlandais dans le communiqué de son équipe.

Groenewegen avait été vivement critiqué après son geste inconscient au Tour de Pologne. Il a désormais "purgé" sa peine et pourra recommencer son métier le 8 mai prochain après un long arrêt loin des vélos, alors qu'il est également devenu papa en janvier dernier. Il a désormais l’occasion d’écrire une nouvelle page de son histoire sportive.