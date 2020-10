Giro : Cerny prive les Belges de victoire dans une 19e étape marquée par la grève du peloton

Dans une journée marquée par le temps maussade et la grève des coureurs en début d’étape, le Tchèque Josef Cerny a connu son jour de gloire en s’imposant en solitaire sur la ligne d’arrivée placée à Asti. Le coureur de 27 ans, sans contrat pour l’année prochaine, a piégé ses compagnons d’échappée dont les trois Belges Victor Campenaerts (2e), Iljo Keisse (5e) et Sander Armée (6e).

The extraordinary feat of @cernyjosef . Watch now the Last Km of Stage 19 #Giro d’Italia 2020! L'impresa di @cernyjosef . Guarda l'ultimo Km della tappa 19! #Giro pic.twitter.com/ucCRPhFdcR

Flairant le bon coup et la rivalité dans ce groupe réduit, Cerny a pris la poudre d’escampette avec une action en solitaire à 22 km de l’arrivée. Impressionnant de détermination, le Tchèque a gardé une quinzaine de secondes d’avance sur ses poursuivants malgré la bonne collaboration dans le chef de ses poursuivants. Grâce à un nouveau démarrage dans les derniers kilomètres, Campenaerts a pu s’emparer de la 2e place en solitaire alors que l’Italien Jacopo Mosca a remporté le sprint des vaincus devant Simon Clarke , Iljo Keisse et Sander Armée.

Victor Campenaerts a été le premier à mettre le feu aux poudres en attaquant dans un talus à 30 km de l’arrivée. Le recordman de l’heure a déchiré le groupe de tête et emmené dans sa roue cinq autres coureurs dont deux autres Belges : Iljo Keisse et Sander Armée.

Incapables de boucher le trou et frustrés par l’attitude des autres équipes, les équipiers de Peter Sagan ont lâché prise à 55 km du but. Les hommes de tête ont eux aussi levé le pied et gardé des forces pour le final.

Le directeur du Giro furieux : "Quelqu’un va devoir payer pour ce qui a été fait"

Mauro Vegni - © LUCA BETTINI - AFP

En attendant de repartir samedi, le directeur du Giro Mauro Vegni a déploré l’attitude du peloton vendredi matin.

"Je suis vraiment fâché ! Après tous les efforts que nous avons faits pour faire en sorte d’arriver à Milan, je trouve que cela est un grave manque de respect envers la course. Il pleuvait ce matin mais il y avait 13 degrés. Les conditions étaient réunies pour prendre le départ en sécurité.

On m’a averti de la grève de certains coureurs moins d’une heure avant le départ de Morbegno. Nous avons organisé ce Giro dans un contexte difficile en raison de l’alerte sanitaire en assurant que les coureurs et les équipes puissent continuer à travailler. Aujourd’hui, les coureurs se sont fait du mal à eux-mêmes et au cyclisme en général. Maintenant, on doit se concentrer sur l’arrivée à Milan. Ensuite, quelqu’un va payer pour ce qu’il a fait."

L’association des coureurs (CPA) avait elle soutenu la décision des coureurs. "La santé est la priorité, surtout dans cette période de Covid. Réduire l’étape ne diminue pas le spectacle mais permet aux défenses immunitaires des coureurs de ne pas courir de plus grands risques."

Quand on s’engage sur un tour de trois semaines, on sait qu’on va rencontrer la fatigue. Marc Madiot

Si cette 19e étape n’entrait pas dans le cadre du protocole dit des "conditions extrêmes", malgré la pluie froide tombant sur la Lombardie, la grogne des coureurs s’explique avant tout par l’accumulation de la fatigue. Surtout après trois journées à six heures de vélo, les deux dernières sur des parcours de montagne, et un temps de récupération excessivement réduit en raison de l’éloignement des hôtels et des transferts. A titre d’exemple, l’équipe Bora a quitté son hôtel, vendredi matin, sur le coup de… 7 heures.

Interrogé sur cette décision, le patron de l’équipe Groupama-FDJ Marc Madiot s’est montré définitif sur la chaîne L’Equipe : "Quand on s’engage sur un tour de trois semaines, on sait qu’on va rencontrer la fatigue. Si on ne l’accepte pas, on change de métier, comme je dis parfois à mes coureurs, vous n’êtes pas obligés d’être coureur cycliste."

"Je préconise la mise en place d’une instance indépendante qui valide les parcours, a ajouté Madiot. On savait très bien qu’il y aurait beaucoup de transferts, qu’il y aurait des conditions difficiles, on aurait pu anticiper avant".