Giro 2022 : Un parcours favorable aux échappées et aux puncheurs

Le parcours du Giro 2022 prend forme petit à petit. Après le grand départ en Hongrie et les 6 étapes dédiées aux sprinteurs, les organisateurs ont dévoilé ce mardi 6 étapes vallonnées.

Des étapes qui devraient convenir aux puncheurs comme Peter Sagan ou aux amateurs d’échappée au long cours comme Thomas De Gendt. Ces étapes aux profils exigeants emmèneront le peloton dans les montagnes de Calabre où les coureurs devront se farcir une étape de 198 kilomètres avec près de 4500 mètres de dénivelé positif.

Ce Tour d’Italie proposera aussi des étapes plus courtes et plus nerveuses pimentées par des circuits à emprunter plusieurs fois. D’abord autour de Naples et ensuite dans le Piémont où il faudra gravir 8 ascensions avant de rejoindre Turin. Avant cela les coureurs s’essayeront aussi à la moyenne montagne entre Parme et Gênes, une étape dans laquelle ils découvriront l’inédit et redoutable Monte Becco. Mais la vraie curiosité de ces étapes vallonnées est à chercher hors de la botte du côté de la Slovénie. Dans une étape qui s’annonce déjà piégeuse, des coureurs comme Pogacar, Roglic ou Mohoric pourraient être inspirés par les pentes raides du Monte Kolovrat à Kobarid (10 km à près de 10%. Dans les rangs belges on préfère se souvenir que la dernière fois que le Giro s’était aventuré en terre slovène c’est un certain Victor Campenaerts qui avait levé les bras en fin de journée.

Le menu du grand départ, des sprints et des échappées est connu, reste à savoir quel programme attendra les coureurs en montagne. Ils seront fixés ce mercredi. Le nom de la ville qui accueillera l’ultime étape de ce Giro 2022 sera quant à lui dévoilé ce jeudi 11 novembre.