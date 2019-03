Gilbert: "Une course exigeante, j'ai dû perdre beaucoup de poids"

L'équipe Deceuninck - Quick-Step a couru quelque peu à contre-temps ce dimanche lors de Gand-Wevelgem. D'abord piégée par l'échappée d'une vingtaine d'hommes où elle était représentée uniquement par Declercq, l'équipe de Patrick Lefevere a tout de même fait le nécessaire pour revenir sur la tête de course.

Grâce notamment au boulot de Zdenek Stybar et Philippe Gilbert dans les derniers kilomètres , le champion d'Italie Elia Viviani a pu se présenter dans le groupe de tête pour le sprint mais n'est pas parvenu à conclure en terminant à la 19e place.

"C'était une course exigeante avec énormément de vent et d'action", a expliqué Gilbert après la course. "On a roulé très vite toute la journée. Ça s'est vraiment battu. Il y avait cette grosse échappée avec une vingtaine de coureurs devant. On ne s'est pas énervé et on a essayé de rester ensemble. On est finalement parvenus à rentrer. Dans le final, il n'y avait plus que Stybar et moi pour rouler pour Viviani, qui disait qu'il se sentait bien. On devait choisir entre boucher le trou avec les échappés et lancer le sprint de Viviani. On ne pouvait pas faire les deux."

"C'était une course vraiment dure", a répété Gilbert. "Je n'ai pas eu le temps de manger. On a fait 250 kilomètres et j'ai à peine bu deux bidons et demi. Aujourd'hui, j'ai dû perdre beaucoup de poids. On va devoir récupérer en vue du Tour des Flandres. "