Gilbert sur Sanremo : "Plus de favoris encore cette année"

A 24 heures de l'un de ses deux grands objectifs de la saison, Philippe Gilbert a reçu la RTBF dans l'hôtel de son équipe Deceuninck-Quick-Step. Durant ce printemps, le champion belge a encore une fois pointé Milan-Sanremo et Paris-Roubaix, les deux Monuments du cyclisme qui manquent encore à son riche palmarès. Mais cette 'Primavera', Philippe Gilbert l'a préparée comme n'importe quelle autre course.

"Ma forme est assez intéressante. On a une équipe très forte et tout pour réussir une belle course. Je vise toutes les courses d'un jour, Milan-Sanremo en fait donc partie. On a deux des grands favoris dans l'équipe, avec Julian Alaphilippe et Elia Viviani. On va essayer de collaborer au mieux pour que l'un d'entre nous gagne. Moi je me considère en dessous de ces deux-là, après il y a beaucoup de noms qui peuvent être cités sur cette course particulière. Il y a peut-être encore plus de candidats à la victoire cette année que lors des autres éditions", confie Philippe Gilbert.