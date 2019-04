Gilbert pas rassasié après les classiques : "J'aurais aimé en gagner une de plus"

Philippe Gilbert a fait tout son possible pour prêter main forte à Julian Alaphilippe sur la Doyenne. Son expérience et sa bonne volonté lui ont permis d'accompagner son chef de file jusqu'à une trentaine de bornes de l'arrivée mais la fatigue a ensuite pris le dessus.

"C'était une course très dure. On savait que les conditions climatiques allaient jouer un rôle important et ça a été le cas", a expliqué Gilbert à notre micro. "C'était vraiment difficile de lutter contre ce froid. Les changements de température tout au long des kilomètres ont fait mal aux muscles. "

Très sollicité en début de printemps, le vainqueur de Paris-Roubaix n'était d'ailleurs pas censé se trouver parmi les meilleurs dans la Roche aux Faucons, moment décisif de Liège-Bastogne-Liège. "J'ai axé ma préparation sur les courses flandriennes et Roubaix. Je savais donc que ce serait compliqué. Je n'ai pas eu le temps de faire du spécifique pour ces efforts qui sont différents. J'ai essayé de m'accrocher et de faire du mieux que je pouvais."

Malgré cela, le Remoucastrien a tenu à montrer son maillot sur ses terres, une émotion toujours particulière. "C'était un grand moment. Il y avait beaucoup de support sur le bord des routes. Ce sont des moments qu'il faut apprécier car ce sont des moments rares. Je suis toujours attiré plus par le cœur que par la performance sur les Ardennaises. Cela explique ma présence."

Le temps de prendre du repos est désormais venu pour un Philippe Gilbert insatiable qui aurait (comme toujours) voulu faire mieux lors des classiques... malgré sa victoire à Roubaix.

"On a réussi notre début de saison en tant qu'équipe. Personnellement, ce n'est pas mal. Je m'attendais à mieux mais j'ai souvent été bloqué par le jeu d'équipe dans les Flandriennes. Heureusement, j'ai pu tourner les choses en ma faveur à Roubaix. Cette victoire ne suffisait-elle pas? Aurais-je voulu gagner plus? Bien sûr que oui. Je suis quelqu'un qui veut toujours faire le maximum. Quand on finit des courses sans avoir donné le max à cause du jeu d'équipe, c'est un peu frustrant. Mais les jeu d'équipe est important et c'est la preuve qu'on est une équipe très forte et très complète."