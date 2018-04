Gilbert: "Paris-Roubaix, une course qui me plait et m'attire"

Philippe Gilbert fait incontestablement partie des favoris pour Paris-Roubaix, qui se déroule dimanche. Le Belge annonce être prêt à en découdre et que physiquement, il se sent bien. "La forme est bonne. C'est une course qui me plait et m'attire. J'ai travaillé dur en amont pour être bien ce week-end" déclare Philippe Gilbert au micro de Samuël Grulois. "J'arrive en forme au bon moment, c'est motivant. Mais il reste pas mal d'heures avant le départ. Il ne faut pas s'énerver, il faut rester calme et penser à se reposer beaucoup."

L'ancien champion du Monde se trouve au sein de l'équipe dont tout le monde parle pour l'instant: Quick-Step Floors. La formation a fait une véritable razzia sur les classiques printanières. "On est très fort collectivement" analyse Gilbert. "On a gagné une majorité des classiques. C'est bon pour le moral et cela donne une belle dynamique. On prend chaque course avec la même mentalité. On essaye juste de donner le meilleur, de courir ensemble et de se sacrifier les uns pour les autres. Et cela marche. Souvent la concurrence se retrouve isolée. Ce sont des courses où l'on peut jouer tactiquement et c'est là où nous sommes forts."

Avec une équipe qui marche du tonnerre, la rivalité peut aussi être interne... "Dans chaque métier il y a un jeune qui veut prendre la place d'un plus ancien" avance le coureur Quick-Step. "Je pense que cela est important à partir du moment où la rivalité est saine. On sait que nos coéquipiers sont en forme, cela pousse à se mettre aussi au point, à travailler plus à l'entrainement."

Et chez Quick-Step, celui qui marche le mieux s'appelle Niki Terpstra. "J'ai déjà été dans des formes pareilles" se rappelle Gilbert. "Quand on est bien, il faut en profiter. Il ne faut laisser passer aucune occasion. C'est ce que je ne regrette pas dans ma carrière: les fois où j'ai été bien, j'ai gagné les courses. C'est une belle satisfaction."

Philippe Gilbert participera seulement pour la deuxième fois à l'enfer du Nord. Il ne compte qu'une seule expérience sur les pavés de Paris-Roubaix, en 2007. Il avait pris la 52ème place. "C'est loin, ce sont des souvenirs un peu vagues. Les conditions étaient spéciales, il faisait 30 degrés. C'était un groupe de 30 qui était parti et dans ce groupe matinal, plusieurs ont fait top 10. C'était une édition un peu particulière. J'étais dans la course mais je n'ai joué aucun rôle. La seule anecdote que j'ai c'est que j'ai terminé devant Tom Steels, qui sera mon directeur sportif dimanche."

Les années passent et dimanche sera une très belle occasion pour le Liégeois d'accrocher un nouveau monument à son palmarès, lui qui en possède déjà trois (Liège-Bastogne-Liège, le Tour de Lombardie et le Tour des Flandres). "Les années passent mais je reste bien et concentré sur mon métier. Je reste performant. Je me sens prêt à continuer de faire des sacrifices et à faire ce métier. Je me vois bien continuer et donc augmenter mes chances de faire des bons résultats" termine le Remoucastrien.