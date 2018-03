Gilbert : "Nous sommes prêts à assumer notre rôle de favoris"

Philippe Gilbert sera ce dimanche l'un des grands favoris du Tour des Flandres, dont il est le dernier vainqueur en date. Le Liégeois de chez Quick-Step Floors, qui a aidé ses coéquipiers à aller chercher quelques belles victoires cette année, court toujours derrière son premier succès cette saison.

"Je me sens bien, prêt pour dimanche, a développé Philippe Gilbert au micro de la RTBF. J'ai beaucoup travaillé lors des dernières courses parce que je sentais que j'avais besoin de faire des efforts, que la forme n'était pas encore excellente. Et il n'y a pas de secret, si on ne "tape pas" dedans, on ne s'améliore pas ! Il faut se faire mal pour passer un niveau."

"Nous sommes dans une dynamique très intéressante, nous avons déjà gagné vingt courses cette saison, a repris le récent deuxième du Grand Prix de l'E3. Moi, je n'ai pas encore gagné, mais j'ai souvent été là dans le final et j'ai aidé des équipiers à gagner. Nous sommes prêts à assumer notre rôle de favoris, mais on connaît notre potentiel, et on sait que nous ne serons pas capables de gérer une course de 260 kilomètres tous seuls. Nous ne sommes pas les seuls à avoir des ambitions, on trouvera toujours des alliés."