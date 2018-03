Gilbert : "Nibali, c'est peut-être le coureur le plus complet des 30 dernières années"

Philippe Gilbert n'a pas eu l'opportunité de disputer la victoire samedi sur Milan - Sanremo. Le leader de l'équipe Quick-Step Floors a été perturbé par le mauvais temps et surtout par la chute de Mark Cavendish avant d'aborder le Poggio. Il termine finalement à la 75e place.

"C'était une course difficile avec beaucoup de pluie et de froid au début. J’en ai souffert et je ne me suis jamais vraiment réchauffé. Je n’étais pas trop dedans et j’étais un peu trop derrière. Je comptais remonter le peloton mais j’ai été pris dans la chute avec Cavendish. Quand on vient avec de l’ambition et qu’on finit loin, c’est toujours une déception. C’est la course."

Gilbert a ensuite fait un bel éloge du vainqueur du jour, Vincenzo Nibali. "On ne peut que complimenter un coureur pareil. C’est le plus complet de notre génération, voire même des trente dernières années", a déclaré le Liégeois en faisant référence à la capacité de Nibali à s'imposer aussi bien sur les Classiques que sur les Grands Tours.