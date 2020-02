Gilbert, malade : "J'ai encore besoin de temps pour être en top forme"

Philippe Gilbert a déjà remporté deux fois le Circuit Het Nieuwsblad (2006 et 2008), mais le Remoucastrien de 37 ans ne pense pas qu'il jouera un rôle dans la victoire samedi dans l'édition 2020. "Je suis tombé malade entre le Tour de Valence et l'Algarve", a-t-il déclaré. "J'ai encore besoin de temps pour être au top de ma forme."

Gilbert a pris part au Tour d'Algarve, mais il a hésité. "J'ai pensé un moment à ne pas le faire, mais finalement je l'ai fait", a-t-il déclaré en marge de la course à étapes portugaise. "J'étais vraiment malade, j'ai contracté une bactérie et j'ai eu une infection respiratoire. Je devais tousser beaucoup, je souffrais de mucus, de fièvre et on m'a donné des antibiotiques. La semaine qui a précédé l'Algarve, je pouvais à peine m'entraîner et c'est bien sûr un inconvénient si vous prenez le départ d'une course par étapes. On peut certainement dire que j'ai une semaine d'entraînement de retard".

Mais Gilbert s'est rétabli au Portugal. "Les premiers jours, j'étais vraiment mal, mais depuis vendredi, je vais mieux et cela me rend heureux. Mais bon, ce retard d'entraînement et la maladie se font sentir. L'"Omloop" arrive trop tôt, mais cela n'a pas d'importance. Cette course n'était pas le grand objectif du printemps et je ne suis pas inquiet. J'attends avec impatience le départ de samedi, mais je me rends compte que je n'ai pas eu la meilleure préparation", a ajouté le coureur de Lotto-Soudal.