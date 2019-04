Gilbert : "Les classiques wallonnes ne sont plus ma priorité, c'est clair !"

Dans la foulée de la reconnaissance du nouveau final de Liège-Bastogne-Liège, Deceuninck-Quick Step organisait cet après-midi une conférence de presse dans son hôtel de Lanaken, dans le Limbourg. Deux coureurs étaient invités à s’exprimer devant les journalistes, les deux leaders incontestés de l’équipe, Julian Alaphilippe et Philippe Gilbert, très détendus.



"Dans l’équipe, personne n’a la pression, a d’emblée précisé le Français, vainqueur de la Flèche Wallonne mercredi. "Philippe a gagné Paris-Roubaix, j’ai gagné Milan-San Remo. Je pense que beaucoup de coureurs et beaucoup d’équipes auront plus à cœur que nous de prendre l’initiative pour s’imposer. Mais on aura une équipe très forte."

Philippe Gilbert a remporté la Doyenne en 2011 … dans une autre vie ! Depuis quelques années, on avait cette impression que gagner au sommet de la Côte d’Ans était devenu impossible pour lui. Mais là, avec le déplacement de l’arrivée au Boulevard d’Avroy, au centre de Liège, on est tenté de le réintégrer dans la liste des candidats à la victoire. Le récent lauréat de l’Enfer du Nord tempère un peu nos ardeurs… "Depuis quelques années, je travaille plus spécifiquement pour les épreuves flandriennes et spécialement Paris-Roubaix. Ce sont des efforts différents. Il est donc logique pour moi d’avoir régressé sur l’Amstel et sur Liège qui ne sont plus ma priorité, ça c’est très clair ! Mais ce sont des courses qui me tiennent à cœur et donc j’aime y être présent quand même. Et puis, on ne sait jamais ce qui peut se passer… Si on n’est pas au départ, on n’a aucune chance de gagner ! Au moins, je me donne une petite chance en prenant au moins le départ et après, on verra ce que ça donnera. Il va faire très froid, il va pleuvoir énormément et je pense qu’on va voir beaucoup de surprises. "

Et Alaphilippe de conclure avec le sourire : "Il y a quelques mois, je ne me pensais pas capable de gagner Milan-San Remo. Je rêve de la Doyenne depuis mon enfance. Rien n’est impossible !"