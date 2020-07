Gilbert : "Le calendrier ? L'opportunité de refaire un résultat sur les Ardennaises"

L’heure de la reprise a sonné pour le peloton cycliste. La pandémie a chamboulé le calendrier et des habitudes bien ancrées. Dans une année classique, il est impossible de briller de Sanremo à l’Amstel Gold Race.



Mais le "printemps" a été coupé en deux et a permis à Philippe Gilbert (Lotto-Soudal) de diversifier ses ambitions. En plus d’une Primavera qu’il veut accrocher à son palmarès, l’ancien champion du Monde peut envisager de jouer un rôle sur ses courses de cœur : Liège-Bastogne-Liège et l’Amstel Gold Race.