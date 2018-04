Gilbert: "J'ai eu un coup de fringale pendant 30 à 40 kilomètres"

Philippe Gilbert a terminé Paris-Roubaix à la 15ème place à 3:07 du vainqueur Peter Sagan. Le Belge n'a pas su se joindre à la joute final car il a connu un coup de mou: "J'ai eu un coup de fringale pendant 30 à 40 kilomètres" concède Philippe Gilbert à notre micro. "Je n'ai pas assez bu. Je me suis remis tout doucement mais la course était déjà finie pour moi. Il faisait assez chaud et j'ai raté pas mal de bidons. Je suis resté pas mal de temps sans boire et cela s'est payé cash. C'est une course très très dure. C'était compliqué."

Il s'agissait seulement de la deuxième fois que le Belge disputait la course, après un premier essai en 2007. "C'était une bonne expérience. J'ai souffert, comme tout le monde je pense. J'ai bien passé les pavés et je suis resté plus ou moins dans la course."

Le coureur de la Quick-step s'est testé et a tenté sa chance dans la Trouée d'Arenberg. "J'ai vu le coureur Sunweb partir et je me suis dit "on y va". La course avait été dure avant. Je ne savais pas trop comment cela allait aller et j'ai donc voulu prendre un coup d'avance et voir. Mais ça s'est bien organisé derrière. Je n'ai donc pas trop appuyé parce que c'était encore loin. De plus, le vent avait tourné par rapport aux prévisions. C'était vent de face."

Peter Sagan s'est donc imposé et a remporté son premier Paris-Roubaix. Le triple Champion du Monde s'est fait la malle à 54 kilomètres du but. Dans le groupe des favoris, personne n'a tenté de le suivre. "Il y a eu pas mal d'accélérations avant" explique Philippe Gilbert. "Tout le monde était à la limite. C'était très désorganisé. Il s'est retourné, il a vu cela et il est parti. Il est parti au bon moment. Et il fallait avoir les jambes pour le faire, évidemment."

La saison des courses pavées est maintenant terminée. Place à des profils plus vallonnés dès dimanche prochain, sur l'Amstel Gold Race. Philippe Gilbert compte bien s'y montrer: "Je vais prendre un peu de repos puis place aux Ardennaises. Avec des ambitions!"