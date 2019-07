Gilbert et Evenepoel de retour à la compétition fin juillet en Italie

Philippe Gilbert et Remco Evenepoel sont les deux coureurs belges qui seront alignés par l'équipe Deceuninck - Quick-Step lors de la deuxième édition de l'Adriatica Ionica race, une course à étapes de cinq jours qui se déroulera du 24 au 28 juillet en Italie. Ils seront accompagnés par Alvaro Hodeg, Mikkel Honoré, James Knox, Davide Martinelli et Florian Sénéchal.

"Cela fait plus d'un an que je n'ai plus roulé de course à étapes en Italie, et je pense que c'est une belle manière de me remettre en selle pour la seconde moitié de saison, a précisé Philippe Gilbert. J'ai remporté quelques-uns des plus beaux succès de ma carrière en Italie, et je suis heureux d'y retourner, pour aider l'équipe et voir où ma condition en est."

"Cela fait un petit temps maintenant que je n'ai plus roulé en course, a pour sa part expliqué Remco Evenepoel, le grand animateur des derniers Championnats de Belgique. Je ne sais pas où en sera mon état de forme, mais je suis motivé, et j'espère que l'équipe pourra obtenir de bons résultats."