Gilbert dégage trois favoris pour son retour sur Liège-Bastogne-Liège

Vainqueur de "sa" course, Liège-Bastogne-Liège, en 2011, Philippe Gilbert sera de retour sur La Doyenne dimanche après avoir manqué les éditions 2016 et 2017.

Le Remoucastrien, 36ème lors de sa dernière participation en 2015, aura un rôle d'outsider à jouer au sein d'une équipe Quick-Step Floors qui misera essentiellement sur Julian Alaphilippe, le plus véloce sur la Flèche Wallonne mercredi.

Philippe Gilbert voit en l'Italien Vincenzo Nibali et en l'Espagnol Alejandro Valverde les principaux adversaires pour dompter la Doyenne dimanche. "Nibali apprécie cette course et il rêve de la gagner. En 2010, il avait porté l'attaque au pied de la Côte de Saint-Nicolas et je l'avais repris au sommet. S'il court autrement, il peut aller au bout. Mais celui qui a, pour moi, une longueur d'avance sur les autres, c'est Alejandro Valverde. C'est un coureur qui n'a pas l'habitude de se louper. Quant à Julian Alaphilippe, il a montré qu'il tient bien son rôle de leader et qu'avec une équipe expérimentée, il sait gérer."