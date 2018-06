Gilbert déçu: "J'étais venu pour la victoire, c'est donc un échec"

Sans doute le plus fort sur le circuit binchois des Championnats de Belgique de cyclisme, Philippe Gilbert a dû se contenter de la deuxième place derrière son équipier Yves Lampaert, parti à trois kilomètres du terme.

"Je n'étais pas venu pour faire deuxième. Quand les choses se passent comme cela et que l’on est passif derrière. C’est frustrant. S’il y avait eu un faux plat ou une bosse j’aurais essayé de rentrer sur Lampaert", a réagi Gilbert à chaud à notre micro.

"Dans les autres courses où on était dans ce genre de situation, j’ai été le premier à attaquer et c’était souvent le mauvais choix. Je me suis donc dit 'je ne vais pas bouger le premier et je vais attendre' . Et Voilà... c’est comme ça, c’est la course", a encore pesté un Gilbert encore très déçu en faisant référence à ses accessits sur les classiques printanières où il a également vu ses équipiers s'imposer.

"C'est un sentiment très mitigé. Je suis content pour Yves qui est un beau champion. Il mérite certainement le maillot. Mais moi, j’étais venu pour la victoire donc c’est un échec. On dit qu'on forge souvent les victoires sur les échecs et cette année je pense que j’en ai forgé pas mal pour le futur. Cela reste une belle saison car je suis souvent là dans les bons moments dans les grandes courses, mais je ne mets pas au fond", a conclu Gilbert.