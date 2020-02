Gilbert : "Content de ce que j'ai montré même si je n'ai pas pesé sur la course"

Philippe Gilbert (Lotto Soudal) s'est classé 8e du Circuit Het Nieuwsblad (WorldTour), la première course de la saison en Belgique, qu'il avait remportée en 2006 et 2008, samedi à Ninove.

"La course était peut-être quelques kilomètres trop courte, car je m'améliorais sur la fin", déclare le Liégeois. "Je n'ai pas joué un rôle dans la finale, c'était trop loin pour nous. En outre, j'ai eu des problèmes radio et je ne pouvais plus communiquer avec la voiture. A un moment, je ne savais plus rien. Ce n'est que quand j'ai rejoint un groupe que j'ai appris qu'il y avait des coureurs devant nous. Le problème est que les grosses équipes étaient représentées dans ce groupe de tête. Il nous fallait l'aide d'autres équipes pour boucher le trou. Ce n'était pas idéal. Il n'était donc plus question de revenir. Je suis quand même content de ce que j'ai montré. Je suis aussi content du matériel, c'était nouveau pour moi. Je suis vraiment content de ma forme, c'est prometteur", explique-t-il.

Passé de Deceuninck - Quick Step à Lotto Soudal cet hiver, le Liégeois s'est également exprimé sur les éventuelles annulations de course à cause du Coronavirus. "Je ne suis pas dans les décisions, mais apparemment, il y a une réunion mardi avec les différentes parties, l’UCI, les organisateurs, et le CPA qui représentes les coureurs. Je pense qu’une décision sera prise. RCS organise le tour des Emirats arabes unis, les Strade, Tirreno et San Remo, donc s’ils restent bloqués là-bas, évidemment il n’y aura pas de main d’oeuvre pour monter la ligne d’arrivée par exemple, donc la course ne se fera automatiquement pas."

Des annulations qui auront un impact sur le programme de Gilbert. "Dès qu’il y a eu les premières rumeurs, je me suis inscrit sur Paris-Nice. Normalement il faut être inscrit trois semaines à l’avance sur une course. L’UCI a accordé un délai plus cours au vu des circonstances. Donc pour le moment je suis réserve sur Paris-Nice et suivant la décision, j’irai là-bas. Le camion part du service course mercredi matin donc la décision devra être prise mardi soir au plus tard", conclut le Liégeois.