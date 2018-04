Gilbert connait ses équipiers dans sa quête d'un cinquième sacre record sur l'Amstel

Philippe Gilbert (Quick-Step Floors) sera évidemment au départ de l'Amstel Gold Race (WorldTour) dimanche dans le Limbourg néerlandais. Le Belge, tenant du titre et vainqueur à quatre reprises, pourrait rejoindre le Néerlandais Jan Raas, seul cycliste à compter cinq sacres. Gilbert ne sera pas l'unique chance de victoire pour l'équipe belge, qui alignera également le Français Julian Alaphilippe.

Outre Gilbert, vainqueur en 2010, 2011, 2014 et 2017, un autre Belge portera les couleurs de l'équipe de Patrick Lefevere en la personne de Pieter Serry. Quatrième mercredi de la Flèche Brabançonne, il pourrait constituer un soutien de poids au Rémoucastrien dans le final.

Alaphilippe, double vainqueur d'étape sur les routes du Tour du Pays Basque début avril, commencera la course avec un statut d'outsider. Le Français de 25 ans a déjà terminé 6ème et 7ème à l'Amstel Gold Race. Le jeune Espagnol Enric Mas, lauréat de la dernière étape au Pays Basque, disputera la classique néerlandaise pour la première fois et pourrait mettre à profit ses capacités de grimpeur puncheur.

L'équipe sera complétée par Niki Terpstra, qui n'a jamais fait mieux qu'une 28ème place devant son public, le Luxembourgeois Bob Jungels et l'Italien Davide Martinelli.

"Nous arrivons ici avec une équipe compétitive, en espérant encore être aux avant-postes au moment où la course se décidera et ainsi réitérer notre succès de l'année dernière", a déclaré Wilfried Peeters, directeur sportif. "Le final a une nouvelle fois changé, les routes y seront étroites. Cela pourrait jouer en faveur des échappés. Être en tête sera donc important car organiser la chasse pourrait s'avérer plus compliqué. Qu'importe le tracé, ce sont les coureurs qui feront la différence. L'Amstel est une course qui demande d'être attentif tout le temps et de se battre pour sa position. Il faudra se montrer intelligent tactiquement et affûté physiquement", a-t-il ponctué.

La sélection Quick-Step Floors:

Philippe Gilbert, Niki Terpstra (P-B), Pieter Serry, Julian Alaphilippe (Fra), Enric Mas (Esp), Bob Jungels (Lux) et Davide Martinelli (Ita).