Gilbert avant Sanremo : "Pas à 100% mais tout est possible sur cette course"

Au départ de Milan-Sanremo, Philippe Gilbert sera le coureur le plus expérimenté du peloton. Le coureur Lotto-Soudal va participer à sa… 17ème Primavera ! À ce petit jeu, il devance Greg Van Avermaet (13 participations jusqu’ici) et les Italiens Giovanni Visconti (12) et Vincenzo Nibali (12). Sur les routes italiennes, Phil va à nouveau courir derrière ce dernier Monument du cyclisme qui manque encore à son palmarès exceptionnel. Plus les années passent et plus les chances s’amenuisent, le champion en a pleinement conscience. D’autant plus avec le formidable trio de favoris qui ont, jusqu’ici, fait le spectacle aux Strade Bianche et à Tirreno-Adriatico. Alors est-ce possible d’aller chatouiller, déranger et devancer les Mathieu van der Poel, Wout van Aert et Julian Alaphilippe ?

Milan-Sanremo : Philippe Gilbert avant sa 17ème participation - Cyclisme - 19/03/2021 Au départ de Milan-Sanremo, Philippe Gilbert sera le coureur le plus expérimenté du peloton. Le coureur Lotto-Soudal va participer à sa… 17ème Primavera ! À ce petit jeu, il devance Greg Van Avermaet (13 participations jusqu’ici) et les Italiens Giovanni Visconti (12) et Vincenzo Nibali (12). Sur les routes italiennes, Phil va à nouveau courir derrière ce dernier Monument du cyclisme qui manque encore à son palmarès exceptionnel. Plus les années passent et plus les chances s’amenuisent, le champion en a pleinement conscience. D’autant plus avec le formidable trio de favoris qui ont, jusqu’ici, fait le spectacle aux Strade Bianche et à Tirreno-Adriatico. Alors est-ce possible d’aller chatouiller, déranger et devancer les Mathieu van der Poel, Wout van Aert et Julian Alaphilippe ?

Au départ de Milan-Sanremo, Philippe Gilbert sera le coureur le plus expérimenté du peloton. Le coureur Lotto-Soudal va participer à sa… 17ème Primavera ! À ce petit jeu, il devance Greg Van Avermaet (13 participations jusqu’ici) et les Italiens Giovanni Visconti (12) et Vincenzo Nibali (12). Sur les routes italiennes, Phil va à nouveau courir derrière ce dernier Monument du cyclisme qui manque encore à son palmarès exceptionnel. Plus les années passent et plus les chances s’amenuisent, le champion en a pleinement conscience. D’autant plus avec le formidable trio de favoris qui a, jusqu’ici, fait le spectacle aux Strade Bianche et à Tirreno-Adriatico. Alors est-ce possible d’aller chatouiller, déranger et devancer les Mathieu van der Poel, Wout van Aert et Julian Alaphilippe ?

"Le trio est costaud. Mathieu van der Poel et Wout van Aert sont très forts et surtout très rapides. En arrivant au sprint avec Julian Alaphilippe je n’ai pas loin de 50% de chances de gagner. Mais contre les deux autres, certainement moins ! Cette course est tellement spéciale que tout peut arriver. Un mauvais placement, un peu de malchance et on passe à travers. Ça m’est arrivé, je ne souhaite ça à personne évidemment mais ça peut arriver aussi à d’autres coureurs. Ce n’est jamais gagné", analyse Philippe.

Sanremo est tellement spéciale que je me dis que tout est possible ici

"J’aborde cette course en me disant que je suis déjà content d’être ici. Il y a quelques mois encore, ce n’était pas gagné. Toujours à cause de ma chute sur le dernier Tour de France et cette blessure au genou. C’était compliqué de revenir à un niveau intéressant. La condition est bonne, pas excellente, mais bonne quand même. Je suis heureux d’être là pour défendre mes faibles chances". Philippe Gilbert n’arrive donc pas en Italie avec une condition à 100%, on lui pose alors cette question : peut-on gagner Milan-Sanremo avec un léger retard de forme ? "C’est compliqué de gagner une grande course dans ces conditions-là. Mais Sanremo est tellement spéciale que je me dis que tout est possible ici. On a vu des choses impensables se réaliser, j’ai vu des coureurs que je pensais incapables de terminer dans les dix premiers. Ça me laisse penser que tout est possible".

17ème participation à Milan-Sanremo

Phil va se lancer dans son 17ème Sanremo, assurément le 'Bison Futé' du peloton sur cette Primavera. "C’est vrai que je la connais par cœur. Le début c’est toujours le long de ce petit canal… Je ne sais même pas comment il s’appelle ce canal ! Mais bon, si on a fait deux fois cette course, on la connaît par cœur parce qu’elle n’est pas très compliquée. Est-ce que ça peut donner un avantage ? Non, je ne crois pas. Sur un Tour des Flandres oui, mais pas ici. En 16 ans, c’est vrai que j’ai tout tenté pour essayer de la gagner. En me mêlant au sprint massif, en attaquant, en forçant le destin, en sortant dans le Poggio, etc. J’ai attaqué un peu partout, à tous les échelons de la course, sans réussite. J’ai fait deux podiums, deux fois 3ème, c’est déjà pas mal !".

Je sais que je peux être en paix avec moi-même, car j’ai tout essayé pour la gagner

"C’est clairement une course qui pourrait donner une autre dimension à ma carrière. Depuis mes victoires aux Flandres et à Roubaix, on met beaucoup de pression sur celle qui reste. Ça aurait été plus facile de commencer par gagner Milan-Sanremo. Je n’ai pas choisi malheureusement… Il faut transformer cette forme de pression en quelque chose de positif et c’est ce que je fais". "Moi, personnellement, j’ai choisi de me mettre moins de pression. Dans le passé, certaines années, j’ai fait plus de dix fois le Poggio les jours avant la course. Maintenant je sais que je peux être en paix avec moi-même, car j’ai tout essayé pour la gagner. Cette année, d’autres coureurs auront plus de pression que moi et je vais essayer de profiter d’eux".

1 images Philippe Gilbert avant son 17ème Milan-Sanremo. © RTBF