Gianni Moscon blanchi par l'UCI dans l'affaire Reichenbach

L'Union cycliste internationale (UCI) a blanchi le coureur italien Gianni Moscon (Sky), accusé d'avoir poussé volontairement le Suisse Sébastien Reichenbach (FDJ) lors des Trois Vallées Varésines en octobre dernier. D'après l'UCI, il n' y a pas de preuves indiquant la culpabilité de Moscon.

Sébastien Reichenbach avait porté plainte contre Moscon au lendemain de la course. Le coureur suisse reproche à Moscon de l'avoir volontairement fait chuter. Victime d'une fracture du coude, Sébastien Reichenbach avait été écarté plusieurs mois du peloton.

D'après le coureur suisse, Moscon aurait voulu se venger après un tweet de Reichenbach durant le Tour de Romandie. Moscon avait été suspendu pendant six semaines en mai 2017 par l'équipe Sky pour des propos racistes à l'égard du coureur français Kevin Reza (FDJ). "Choqué d'entendre encore des imbéciles utiliser des insultes racistes dans le peloton pro. Vous êtes une honte pour notre sport", avait tweeté Reichenbach à l'époque.

"Ce sont des accusations sérieuses que Gianni et l'équipe ont toujours contestées, écrit le team Sky mercredi sur sont site internet. Nous sommes contents que Gianni puisse tirer un trait sur cet épisode et continuer la course".