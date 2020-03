Gianni Marcarini, ancien équipier de Raymond Poulidor arbore fièrement le maillot de l'équipe Mercier - © RTBF

Gianni Marcarini, chasseur de primes et pionnier du vintage - Cyclisme - 01/03/2020 A l’heure où certains profitent d’une retraite au soleil, Gianni Marcarini sillonne l’Europe au volant de son camion. A bientôt… 80 ans (il les fêtera le 15 mars prochain), cet ancien coureur se passionne toujours pour le cyclisme. Le Français d’origine italienne est une figure du vélo des sixties. Il a roulé avec des légendes du sport cycliste. Professionnel durant 10 ans entre 1961 et 1971, Gianni Marcarini a côtoyé Anquetil, Merckx et Bahamontes. Il a aussi été l'équipier de Raymond Poulidor durant 4 saisons sous le maillot de la célèbre équipe Mercier. Une sacrée pointe de vitesse et 68 victoires à son palmarès. Marcarini était un sprinteur. Un spécialiste des critériums.A la fin de sa carrière, il a d’abord ouvert un magasin de cycles avant de se tourner vers la vente de maillot vintage. Une vie sur la route, jamais loin des courses. Gianni Marcarini n’est jamais aussi heureux qu’au milieu des coureurs. Ce week-end, il a fait l’ouverture de la saison cycliste en Belgique. Une halte à Kuurne avec son camion et ses maillots. Une rencontre avec un sacré personnage, avec le témoin d'un cyclisme d’antan.