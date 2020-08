Giacomo Nizzolo, champion d'Europe à Plouay, prolonge la domination italienne

Giacomo Nizzolo a remporté la course en ligne des championnats d'Europe de cyclisme à Plouay. L'Italien s'est imposé d'un cheveu au terme d'un sprint très serré avec le Français Arnaud Démare et l'Allemand Pascal Ackermann.



Le Néerlandais Mathieu van der Poel et Jasper Stuyven complètent le Top 5.



Nizzolo prolonge le règne italien sur cet Euro après les succès de ses compatriotes Matteo Trentin (en 2018) et Elia Viviani (en 2019), absent en Bretagne.



Nizzolo, champion d'Italie le week-end dernier, confirme son excellente forme. Il émerge d'ailleurs d'un finish de costaud où les quatre premiers ont terminé sur le podium de leur championnat national et trois ont été sacrés.