Gerben Thijssen commence sa revalidation après sa chute aux Six Jours de Gand

Gerben Thijssen, 21 ans, a commencé sa revalidation après une lourde chute survenue le 12 novembre durant la première soirées des Six Jours de Fand. Le cycliste avait été transporté à l'UZ de Gand, où trois côtes cassées, une fracture de la clavicule et de petites hémorragies cérébrales lui avaient été diagnostiquées.

"Gerben Thijssen a quitté vendredi l'Hôpital Universitaire de Gand. Il peut poursuivre sa revalidation chez lui en toute tranquilité", a expliqué Philippe Maertens, responsable presse de Lotto Soudal. "J'ai eu sa mère en ligne samedi. Elle m'a dit que Gerben va dans la bonne direction. Nous ne précipitons pas les choses et ne pouvons pas encore dire quand il pourra reprendre l'entraînement sur un vélo."

"Je dors à nouveau bien, d'autant plus que j'ai retrouvé un environnement familier", a confié Thijssen à VTM. "Les tests sont tous positifs, mes progrès sont incroyables. Le premier jour, je ne pouvais pas marcher et le lendemain, je marchais à nouveau. Pour moi, marcher à nouveau ou monter les escaliers sont des victoires. Je trouve très important de pouvoir à nouveau avoir des conversations normales avec tout le monde. Par exemple, j'ai reçu la visite de John Lelangue, le CEO de Lotto Soudal. Le fait que quelqu'un montre qu'il s'inquiète pour moi me touche. Surtout quand tu sais ce qu'il s'est passé cette année (le décès en course de Bjorg Lambrecht, ndlr) et les années précédentes. J'ai craint le pire, mais heureusement ce n'est pas le cas. Je suis heureux d'être encore là."

Thijssen a été opéré de la clavicule le 19 novembre.