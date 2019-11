Gerben Thijssen a pu échanger quelques mots avec sa famille, rassure Lotto Soudal

Lotto Soudal a communiqué des nouvelles plutôt positives sur l'état de santé de Gerben Thijssen ce mercredi soir au lendemain de la lourde chute du coureur de 21 ans aux Six Jours de Gand. "La course va se poursuivre sans Gerben à Gand. Heureusement, on peut montrer un peu d'optimisme. Moins de 18 heures après sa terrible chute, il a été capable d'entamer une courte conversation avec sa famille. Continue à te battre, Gerben", a écrit l'équipe belge sur les réseaux sociaux.

Gerben Thijssen a chuté violemment mardi lors de la première soirée des Six Jours de Gand. Au delà des trois côtes cassées et de la fracture de la clavicule, le coureur de Lotto Soudal est surveillé par les médecins pour des "petites hémorragies cérébrales". Il est actuellement aux soins intensifs de l'hôpital de l'Université de Gand. Son état est décrit comme "stable".