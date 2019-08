Gérard Bulens: "Une victoire pour un jeune coureur est souvent un déclic"

Le BinckBank Tour s’est clôturé ce dimanche par une étape très intéressante qui a provoqué de nombreux changements au classement général, au profit de Laurens De Plus, vainqueur final. Notre consultant, Gérard Bulens, analyse ce final à rebondissements et la performance du jeune Laurens De Plus.

On a assisté à un final de BinckBank Tour époustouflant, comment analyser cette victoire de De Plus ou cette défaite de Wellens ? "Je pense que l’attaque de huit plus sept coureurs a obligé l’équipe Lotto-Soudal à travailler pas mal. On ajoutera à ça qu’il y avait un candidat relativement proche au général, Tusveld à une minute et quelques secondes. Ça les a obligés à faire un gros boulot pour ramener et Tim Wellens nous a dit aussi après l’arrivée qu’il n’avait sans doute pas les jambes aujourd’hui, qu’il avait lors des jours précédents. La combinaison de cela, et une attaque au bon moment de De Plus ont fait en sorte qu’il s’est retrouvé en tête avec deux fameux rouleurs : Van Avermaet et Naesen. Ils ont pu faire la différence, on s’est regardé derrière. Il a fait basculer le classement aujourd’hui."

Que penser de cette victoire de Laurens De Plus, au niveau de la manière ? "Intelligent certainement. Partir avec deux bons rouleurs. Encore une fois on a système dans lequel le cyclisme sourit avant tout aux jeunes. C’est de nouveau un très bon jeune Belge qu’on a vu à son avantage au Tour de France dans un rôle d’équipier. Aujourd’hui il a été protégé par son équipe. Il parvient à remporter dans sa région une première victoire Worldtour. Je pense que c’est de bon augure pour la suite de sa carrière."

On ne connaît pas encore très bien Laurens De Plus, passé professionnel dans l’équipe de Patrick Lefevere, chez Quick-Step, est-il déjà arrivé à maturité chez Jumbo ou il a encore une marge de progression ? "Je pense qu’il n’est pas à maturité. Il a certainement une marge de progression, et qu’on arrivera à un moment à rouler pour lui dans la montagne. A ce moment-là, il faudra voir quel est son vrai niveau, jusqu’où il peut aller. Mais je pense qu’il peut apporter beaucoup à la Belgique dans un domaine où on n’a quand même pas beaucoup de représentants."

Pour conclure, "De Plus doit prendre le temps de grandir, voir jusqu’où il est capable d’aller. Il va se découvrir maintenant, une victoire pour un jeune coureur est souvent un déclic. Je pense qu’il peut aller très loin pour la Belgique."