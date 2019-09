Gérard Bulens : "Une passation de pouvoir avec l'arrivée de sprinteurs plus jeunes qui vont s'imposer dans les années à venir"

Caleb Ewan (Lotto Soudal) a remporté la 99e édition de la Brussels Cycling Classic. L’Australien s’est imposé de quelques centimètres devant l’Allemand Pascal Ackermann (BORA-hansgrophe) et le Belge Jasper Philipsen (UAE-Team Emirates).

"C’était un plateau relevé avec de très bons sprinteurs avec un très bon vainqueur en la personne d’Ewan", a déclaré Gérard Bulens à notre micro à l’issue de la course.

Pour notre consultant, "il y a une passation de pouvoir dans le sprint avec l’arrivée de sprinteurs plus jeunes qui vont s’imposer dans les années à venir." Et parmi tous ces fous du guidon, "Jasper Philipsen (UAE-Team Emirates) peut devenir l’un des meilleurs sprinteurs au monde. Il me fait penser à Tom Steels qui dans sa meilleure période était un des gars les plus rapides."

Le Belge apprend vite et "on devrait davantage lui faire confiance l’année prochaine", conclu Gérard Bulens.

Caleb Ewan, qui découvrait la course, succède à Ackermann au palmarès de cette épreuve qui a pris la succession en 2012 de Paris-Bruxelles. Elle est traditionnellement favorable aux routiers sprinters.