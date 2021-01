Gérard Bulens: "Un remake de l'arrivée du Tour des Flandres n'est pas impossible aux Mondiaux"

Van Aert – Van der Poel. Un match Belgique – Pays-Bas disputé sur la plage d’Ostende. Ce ne sera pas sur terrain neutre, mais ce sera sans public. Ces mondiaux de cyclo-cross made in belgium vont se dérouler à huis clos et dans des conditions sanitaires très strictes en raison de plusieurs cas de la variante sud-africaine du Covid-19 détectés dans la ville côtière. C’est une 72ème édition des championnats du monde avec vue sur mer. Un parcours qui s’inspire en partie du tracé du championnat national remporté par Wout Van Aert en 2017. ►►► À lire aussi : van Aert - van der Poel, le duel Wout Van Aert et son éternel rival, Mathieu Van der Poel se partagent les victoires cette saison. Une domination telle qu’il semble très peu probable que la victoire revienne à un autre coureur à Ostende. "Il faudrait un double incident pour le maillot arc-en-ciel échappe à l’un de ces 2 coureurs" affirme notre consultant cyclisme, Gérard Bulens. "On s’en est rendu compte ces dernières semaines. Ils sont au-dessus du lot. Et de loin ! Malheureusement, les autres sont réduits à faire de la figuration". Il faudrait un double incident pour que le maillot arc-en-ciel échappe à Van Aert ou à Van der Poel Coté belge, Wout Van Aert emmènera une équipe composée de 9 coureurs. Tim Merlier est venu renforcer la délégation noire jaune rouge grâce au succès final de Van Aert au classement de la coupe du monde. L’Anversois de 26 ans a remporté la coupe du monde pour la 3ème fois de sa carrière. Trois, c’est également le nombre de titres mondiaux à son palmarès. En cas de succès à Ostende, il égalerait le quadruple champion du monde, Roland Liboton.

Petit avantage à Van Aert sur ce parcours ? Wout Van Aert, champion de Belgique et lauréat du classement final de la coupe du monde cette saison - © DAVID STOCKMAN - BELGA "Dans l’ensemble, sur un parcours ostendais qui n’est pas tellement technique, mais où il faut développer beaucoup de puissance, Van Aert peut faire jeu égal avec Mathieu Van der Poel" enchaîne Gérard Bulens. "Et vu ses dernières prestations à Hamme et à Overijse, il n’est pas impossible qu’on puisse même donner un petit avantage à Wout Van Aert, car la technicité sur ce circuit n’est pas énorme. C’est quelqu’un qui, même dans l’adversité a l’habitude de se battre jusqu’au bout. Ce qui n’est pas toujours le cas de Mathieu Van der Poel. Il a parfois tendance à laisser tomber quand il est en difficulté. On l’a vu à Dendermonde cette saison ". Quand il faut développer beaucoup de puissance, Van Aert peut faire jeu égal avec Van der Poel Mathieu Van der Poel, c’est à la fois la quantité et la qualité. Le Néerlandais compte déjà 9 succès cette saison dans les labourés. Lui aussi triple champion du monde et vainqueur des deux dernières éditions, MVDP sera un sacré client. "Quand il faut allier puissance et technique sur un cyclo-cross, Van der Poel est supérieur à Wout Van Aert" précise le spécialiste cyclisme de la RTBF. "Mais lorsqu’il y a de longues lignes droites, où on peut faire parler la puissance, Wout Van Aert peut résister. Je ne serais pas étonné que l’on assiste à un remake de l’arrivée du Tour des Flandres, avec un sprint entre les deux. Je pense qu’il y aura très peu de différence entre eux".

Qui sur la 3ème marche du podium ? Laurens Sweeck, candidat au podium lors de ces mondiaux de cyclo-cross - © DAVID STOCKMAN - BELGA Derrière les 2 grandissimes favoris, on devrait assister à une belle bagarre pour la 3ème place. Iserbyt, Vanthourenhout, Aerts, Sweeck,… Plusieurs belges peuvent viser une place sur podium. "Selon moi, Laurens Sweeck est le principal outsider pour la médaille de bronze" ajoute Gérard Bulens. "C’est un vrai spécialiste du sable. Dans un bon jour, il est capable de suivre Van Aert et Van der Poel très longtemps. Et avec le jeu d’équipe, il pourrait peut être créer la surprise. Mais pour y parvenir, il devra faire preuve de constance sur toute la durée de la course". Laurens Sweeck est le principal outsider pour le bronze

L’expérience de Stybar, la fougue de Pidcock L’expérience de Stybar, la fougue de Pidcock - © Tous droits réservés A 35 ans, Zdenek Stybar a décidé de s’aligner lors de ces mondiaux. Ce sera le 1er cyclo-cross de la saison pour le coureur tchèque qui, comme Van Aert et Van der Poel est triple champion du monde de la discipline. "Pour Stybar, ce sera compliqué" analyse Gérard Bulens. "Il y a un feeling du pilotage qui est très important dans le cyclo-cross. Ce sera difficile pour lui. De plus, il ne sera pas non plus en première ligne". Au départ également, le petit phénomène britannique Tom Pidcock . A 21 ans, le futur pro de la formation Ineos-Grenadiers a déjà prouvé toute l’étendue de ses capacités. C’est un coureur polyvalent. Un homme tout terrain qui est vice-champion du monde en titre. Le problème cette année, c’est que le tracé convient sans doute moins à ses qualités. "C’est un garçon qui est très fort quand la route s’élève. On l’a vu notamment lors du cyclo-cross de Namur" se souvient Gérard Bulens. "A Overijse, il s’est bien défendu aussi (ndlr: 3ème à l’arrivée), mais il a pris un mauvais départ et il n’était pas à 100%. A Ostende, je pense que la mer de sable ne lui convient pas parfaitement. C’est un parcours très rapide. Le mieux qu’il puisse espérer sur ce parcours, c’est une troisième place".

2020 : Victoire de Mathieu Van der Poel - Championnat du monde de cyclocross - 02/02/2020 Après 2015 et 2019, le Néerlandais Mathieu van der Poel a remporté une troisième fois de sa carrière le titre de champion du monde de cyclocross dimanche à Dübendorf en Suisse. Grandissime favori, van der Poel n'a pas manqué son rendez-vous, survolant la course dès les premiers coups de pédale pour conserver son maillot arc-en-ciel avec une insolente aisance. Les Belges, très loin derrière, ont même dû céder la médaille d'argent conquise par le jeune Britannique Tom Pidcock. Toon Aerts a pris la 3e place sur le podium.