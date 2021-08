Gérard Bulens sur la Vuelta : "Eiking s’étonne sans doute lui-même"

Qui aurait pu le prédire ? En dernière semaine de course, Odd Christian Eiking est le surprenant leader du Tour d’Espagne. Le coureur de l’équipe Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux n’était pourtant pas le nom le plus ronflant au départ de cette Vuelta 2021.

" Non mais c’est un bon coureur à tout niveau", explique notre consultant Gérard Bulens. " Même s’il est moins doué dans l’exercice du contre-la-montre, il peut grimper de façon intéressante et est un bon rouleur. De plus, il profite de deux facteurs : personne n’a encore pris ses responsabilités chez les leaders et les équipes espagnoles visent surtout les victoires d’étape. "

Le Norvégien a néanmoins prouvé sa résistance face aux cadors pressentis avant le départ. " Il faut dire aussi que Roglic a chuté à deux reprises. Le Slovène s’est sans doute montré prudent par la suite. J’ai aussi le sentiment que cela arrangeait les favoris de laisser ce maillot à l’équipe belge. Tant mieux pour eux. Cela permet à l'équipe de s’affirmer pour ses débuts comme équipe World Tour. "

Reste une question : jusque quand tiendra Odd Christian Eiking, seul Norvégien à avoir porté le maillot rouge après Thor Hushovd en 2006 (durant 3 jours)?

Mercredi et jeudi, les étapes se termineront avec des arrivées au sommet (aux Lacs de Covadonga, avec ses 12,5 km à 6,9%, et sur les pentes du terrible Altu de Gamoniteiru, avec ses 14,6 km à 9,8 %).

" Je crois que cela dépendra principalement de ses adversaires. Odd Christian Eiking m’a étonné depuis le début de ce tour. Il semble avoir encore un peu de réserve. Mais il faudra voir sa capacité à résister aux attaques à répétition. C’est un peu comme Wout Van Aert qui est très bon en montagne… tant qu’il n’y a pas de réelles bagarres. Et j’ose croire que mercredi et jeudi, il y aura du mouvement. On sera fixé ensuite. "

Au-delà des adversaires, une autre donnée pourrait jouer en défaveur du Norvégien. " Malheureusement, même si elle a bien et beaucoup travaillé depuis plusieurs jours, je pense que son équipe n’est pas suffisamment forte pour conserver ce maillot ", s’inquiète Gérard Bulens.

" C’est dommage parce qu’en ayant pu conserver un peu plus de temps d’avance, il aurait pu chatouiller les favoris jusqu’au bout. Mais on n’est pas à l’abri d’une surprise. Il nous étonne depuis le début et je pense qu’il s’étonne en partie lui-même. Il va peut-être se révéler comme un vrai grimpeur qui digère les diverses accélérations. Mais, en l’état, je lui donne encore 15% de chance de s’imposer. Pour moi, Primoz Roglic reste le grand favori. Selon moi, le Slovène a largement caché son jeu depuis le début et son équipe est au niveau. "

Quoi qu’il arrive, le Norvégien se sera largement montré lors de ce Tour d’Espagne. Une bonne chose pour le coureur de 26 ans qui est en fin de contrat à l'issue de la saison.

" Fatalement, l’équipe Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux sera attentive à la suite de sa carrière. Mais, pour signer un contrat, il faut que les deux parties s’accordent. Il faudra voir quelles seront les demandes du coureur après cette belle Vuelta. Mais il serait logique que d’autres équipes voient en lui un coureur capable d’être un équipier privilégié pour un grand leader ou un leader de réserve dans un grand tour. "