Gerard Bulens sur Evenepoel : "Prendre le poids de la course, ce serait avoir beaucoup de pression"

En marge du Circuit de Wallonie, Gérard Bulens est revenu sur la course mais également sur le Giro où on a un moment pensé que Remco Evenepoel allait endosser le maillot rose.

Sur le Circuit de Wallonie c'est un des favoris du jour qui a finalement conclu en la personne de Christophe Laporte qui a su faire preuve de patience : "Je pense qu’il a très bien mené sa course. Son équipe l’a bien protégé et dans la finale, une très belle finale avec une légère ascension de 1,5km il faut sortir très tard et il est sorti à 100m de la ligne. Il a pu développer toute sa puissance à ce moment-là et il a débordé Marc Sarreau d’une façon magistrale. Je pense que le plus fort aujourd’hui c’était indiscutablement Christophe Laporte".

Beaucoup de jeunes belges ont répondu présent sur cette course, c'est finalement le but de ce genre d'épreuve : "Je pense qu’il y a une très belle génération en devenir avec des garçons comme Moniquet ou Grignard qui faisait son travail en tête de peloton pour emmener un candidat sprinteur, malheureusement le plus rapide n’était plus là. On a vu Vandenabeele. On a vu une très belle équipe Continentale Groupama FDJ avec des jeunes coureurs qui se sont montrés. On en a vu 3 ou 4 différents avec le troisième du sprint. Je pense que c’est le mérite d’une course qui est bien dessinée, avec des difficultés mais pas des difficultés excessives et ça permet à des jeunes de venir s’exprimer, à des équipes continentales de se mettre en lumière et de donner leur chance à des jeunes".

En Italie, on a vécu une fausse joie. En voyant Remco Evenepoel franchir la ligne en 4e position, tout le monde a vu le jeune coureur de Deceunick - Quick-Step enfiler le maillot rose de leader. Mais c'était sans compter sur le jeune Hongrois de Groupama FDJ, arrivé 12e à 29 secondes et qui endosse finalement la tunique tant convoitée. Ce n'est finalement pas une mauvaise chose pour Gérard Bulens : "Pendant le direct je vous ai dit que le vainqueur du Giro on le connaîtrait à la fin de la troisième semaine et la troisième semaine avec le Zoncolan et pas mal d’autres ascensions est très difficile. Prendre le poids de la course alors qu’il n’a jamais fait de troisième semaine, alors qu’il n’a jamais eu l’occasion de terminer un grand tour jusqu’à présent, ce serait prendre beaucoup de pression. Finalement c’est sûrement mieux pour lui de ne pas avoir pris le maillot rose aujourd’hui".

Notre consultant regrette également les attentes trop élevées placée sur Evenepoel : "Je pense que c’est dans l’excès. Il faut laisser ce jeune garçon le temps de revenir à la compétition à son rythme. Il est sans doute capable de gagner le Giro mais il ne faut pas lui mettre la pression. Les derniers sur qui on a mis la pression de cette manière ont très mal fini leur carrière cycliste. Alors laissons lui la possibilité de s’extérioriser, que la presse ne soit pas écrasante avec lui. Dès son départ à l’aéroport ça a pour moi été excessif. Il faut lui laisser la possibilité de faire sa course tranquillement. Et je me répète je pense que le Giro va se jouer dans la troisième semaine. S’il a pu s’économiser pendant un certain temps, je pense qu’il peut réussir un bon Giro. Gagner c’est autre chose. Il va en tout cas découvrir quelle sont ses réelles possibilités sur un grand tour et je pense qu’il en a réellement mais il faut être patient".