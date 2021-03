Gérard Bulens sur Cees Bol : "Cette victoire va donner plein de confiance et va lancer l'équipe"

Cees Bol (Team DSM) a glané la plus belle victoire de sa carrière et a sans doute franchi un cap. Souvent placé au Tour de France, il a cette fois dominé la concurrence et est venu couronner un excellent travail d'équipe. "Cette victoire va lui donner plein de confiance et va lancer l'équipe", prédit Gérard Bulens. Dans son débriefing notre consultant évoque aussi les autres gagnants du jour : Michael Matthews nouveau leader et Florian Vermeersch nouveau maillot blanc.

Dans une fin d'étape chahutée, le grand Néerlandais a été impérial. "Bol a montré toute sa puissance. Il est arrivé à faire ici, ce qu'il avait tenté de faire à plusieurs reprises avec une équipe semblable au tour de France. Il était passé à chaque fois très prêt ... mais à côté (3e à Nice, 2e à Privas, ndlr). Benoot et Eekhoff ont fait un gros travail pour lui. Il est sorti au bon moment. Il a pris une bonne longueur. C'est une victoire qui va lui donner plein de confiance. Et qui va lancer l'équipe".



Michael Matthews (Team BikeExchange) a grappillé les bonifs et s'est emparé du maillot jaune. Jusqu'au peut-il aller dans ce Paris-Nice ? Aller jusqu'où. "S'il porte le maillot jaune c'est qu'il est très motivé et qu'il s'est battu dans chaque sprint de la journée. Avec cette motivation là il faut voir de quoi il est capable. Selon moi, il est capable de limiter considérablement les dégâts dans le chrono de ce mercredi. Dans les jours suivants, on va voir ce qu'il vaut dans la moyenne montagne. Selon moi il va passer. L'étape de samedi, il faudra. Mais avec le maillot et la motivation sur les épaules. C'est un vrai battant, un vrai talent. C'est coureur qui a déjà apporté beaucoup au cyclisme avec son caractère un peu relax. Ce serait un beau vainqueur".



Un Belge en chasse un autre au classement du meilleur jeune : Florian Vermeersch (Lotto-Soudal) chipe la tunique à Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix). Comme d'autres jeunes compatriotes, il montre un tempérament offensif. "Ce sont des gars qui sont motivés à dépasser le statut de néo-pro. C'est intéressant de voir un coureur comme ça qui ose. Il vient de l'équipe de développement de Lotto-Soudal, ce qui justifie aussi l'existence de cette formation. On ne demande qu'à le voir grandir".