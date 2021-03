Gérard Bulens : "Quand son train fonctionne, Sam Bennett remporte souvent la victoire"

Sam Bennett a claqué sa deuxième victoire sur ce Paris-Nice, la quatrième déjà cette saison. Le sprinter de Deceuninck-Quick Step n'est jamais aussi performant que quand il est emmené par ses équipiers, selon Gérard Bulens. Dans son débriefing du jour, notre consultant se penche sur les conséquences de l'abandon de Tony Martin pour Primoz Roglic et Jumbo-Visma. Il évoque aussi le nouvel épisode de la lutte entre les trois fantastiques (Alaphilippe-van der Poel-van Aert) sur Tirreno-Adriaticco.



Et à Bollène, Sam Bennett a pu compter sur un train bleu très efficace. L'Irlandais a été lancé idéalement par Michael Morkov. "Je pense que Bennett a besoin d'un train qui fonctionne bien. Et quand ce train fonctionne bien, il est très fort et remporte souvent la victoire. Morkov est le dernier élément pour lancer la fusée. Mais est-il indispensable ? Avec ce qu'on a vu de Sénéchal aujourd'hui, en cas de défection du Danois, le Français pourrait remplir ce rôle. Il faudrait évidemment trouver un élément supplémentaire qui pourrait être Iljo Keisse, par exemple".



Primoz Roglic a perdu un équipier précieux en la personne de Tony Martin. Si on se projette sur les prochains jours de course, cela pourrait avoir une influence. "Il va manquer parce que c'est quelqu'un qui fait un gros travail sur le plat pour son équipe. Il est en général le premier à rouler. Je pense que ce qui est très dangereux pour Roglic, c'est que cela peut donner des idées aux autres équipes. Changer un peu la tactique et attaquer plus tôt pour mettre l'équipe du maillot jaune en difficultés sur les trois dernières étapes".



En Italie, les trois fantastiques continuent de se partager les lauriers. Les Strade pour van der Poel, la première étape de Tirreno pour van Aert, la deuxième pour Alaphilippe. Ces trois-là semblent au-dessus du lot. Qui sortira vainqueur sur la Via Roma ? C'est la question que tout le monde se pose. Gérard Bulens y répond ... à sa manière. "Ça devient très compliqué de donner un vainqueur. On ne peut pas imaginer qu'ils vont sprinter à trois, il y en aura d'autres. Si ça devait être le cas, ce sera très serré. Sans donner un gagnant, je vous proposerais d'aller voir la photo finish".