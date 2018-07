Gérard Bulens préface l'étape de Roubaix: "Une première heure de vérité pour les leaders"

L'étape est attendue depuis la divulgation du parcours 2018 du Tour de France. Le peloton va parcourir quelques secteurs pavés ce dimanche et quelques lieux bien connus de Paris-Roubaix. "Il y aura automatiquement du spectacle" analyse notre consultant Gérard Bulens au micro de Samuel Grulois. "Et ce sera une première heure de vérité pour les leaders. On ne peut pas gagner le Tour aujourd'hui mais on peut le perdre. C'est la raison pour laquelle tout le monde sera stressé ce matin."

Mais les objectifs seront bien différents selon les coureurs. "Il y aura en fait deux courses" continue Gérard Bulens. "Deux courses auxquelles participent le même peloton. Il y aura les leaders avec les coureurs chargés de les protéger et il y aura ceux qui se disputeront la victoire d'étape."

Et parmi les favoris, les gros bras que l'ont voit habituellement dans les courses flandriennes comme Greg Van Avermaet ou Peter Sagan. Mais Gerard Bulens pointe pour terminer un autre coureur. "Il y a quelques favoris belges. je pense particulièrement à Philippe Gilbert, qui a besoin de gagner."