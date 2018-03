Gérard Bulens : "Pour les supporters de Gilbert et Van Avermaet, il y a un goût de trop peu !"

Greg Van Avermaet a gagné la troisième étape du Tour d’Oman le 15 février. Philippe Gilbert, lui, n’a encore… rien gagné malgré une superbe deuxième place au bout d’un Grand Prix Samyn glacial et une troisième place au Tour de Murcie, sa course de reprise le 10 février. Bilan correct, sans plus. Pour le grand public, habitué à voir les deux têtes de gondole du cyclisme belge peser sur la plupart des épreuves, ce sevrage de victoires est difficile à vivre. "En effet, pour les supporters, je pense qu’il y a un goût de trop peu", analyse calmement notre consultant Gérard Bulens. "On a vu Philippe Gilbert dès le début de la saison mais il était 'en-dedans', malchanceux peut-être à Milan-San Remo. Pour Greg Van Avermaet, la situation est différente. Je pense qu’il se pose des questions lui-même. Il n’est pas aussi fringant que les saisons précédentes. Mais en tant que Belges, leur saison va seulement commencer avec les épreuves en Belgique. Et même si on a ce petit goût de trop peu, il ne faut pas paniquer maintenant." A quelques heures du départ du Grand Prix de l’E3 à Harelbeke, voici l’interview tout en sagesse de Gérard Bulens au micro de Samuël Grulois.

Est-ce que dans leur tête, Van Avermaet et Gilbert ne sont-ils pas en train de paniquer un petit peu ?

"C’est possible pour Greg. On l’a vu après les Strade Bianche, il se posait des questions, il n’avait pas les jambes, il n’était pas bien. Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Il n’a pas d’explication et il est clair que ça joue sur son moral. Pour Philippe, c’est différent. Je le connais relativement bien et je sais qu’il a d’autres objectifs. Pour le moment, il prend tout ce qui est à prendre. Mais son objectif précis, c’est Paris-Roubaix. Et là, ce sera une véritable déception s’il n’y arrive pas !"

Être une vedette du sport, c’est une arme à double tranchant. Le public et les médias sont de plus en plus exigeants. Il n’y a rien de mal fait en ce qui concerne Gilbert et Van Avermaet, mais on sent les gens… déçus.

"Oui, on y revient, il y a un goût de trop peu ! Mais un goût de trop peu aujourd’hui, après seulement le premier monument de la saison, ne veut pas dire que la suite va mal se passer. Pour Greg et Philippe, les vrais objectifs commencent avec Gand-Wevelgem, avec les courses belges, et avec cette progression vers le Tour des Flandres, vers aussi évidemment Paris-Roubaix. Et même pour certains d’entre eux vers les Ardennaises."

Comme tout le monde, Philippe et Greg ont encore une année de plus… et ça pèse sur leur condition physique

A priori, ils n’ont rien changé dans leur préparation. Comment expliquer la situation actuelle ?

"Ça peut s’expliquer par des conditions différentes… mais je pense surtout, sans brûler un secret, que ces deux garçons comptent chaque année… une année en plus ! Et ça pèse évidemment sur leur condition physique. Leur travail doit être encore plus important. Et ils doivent sans doute encore mieux cibler leurs objectifs."

Avoir vu en début de saison des Benoot et des Wellens remporter de jolies courses, c’est aussi un signe que le temps passe et qu’il faudra bien à un moment, comme on l’a fait avec Boonen, tourner une page et en ouvrir une autre avec la nouvelle génération…

"On va tourner une page à un certain moment. Et je pense qu’aussi bien Greg que Philippe doivent l’accepter. Heureusement pour la Belgique, il y a du talent derrière ! On a vu Tiesj Benoot, on a vu Tim Wellens, et il y a d’autres coureurs qui sont occupés à pousser. Je crois qu’on verra également Oliver Naesen dans les grandes courses belges. Heureusement donc, il y a une autre page qui se profile et c’est ce qui est intéressant pour les supporters."