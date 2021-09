Gérard Bulens : "On devrait revoir du bon Remco Evenepoel dès demain... s'il en reçoit la permission"

Deuxième sprint massif, et deuxième victoire de l'ancien Champion de Belgique Tim Merlier (Alpecin - Fenix) sur ce Tour du Benelux. Impressionnant dans les cinquante derniers mètres, le vainqueur de la troisième étape du dernier Tour de France a devancé de quelques centimètres le Danois Mads Pedersen (Trek - Segafredo).

Piégées la veille par, notamment, le Néerlandais Taco van der Hoorn (Intermarché - Wanty - Gobert), vainqueur à Hoogerheide, les équipes de sprinteurs ont cette fois parfaitement maîtrisé la course entre Aalter et Ardooie.

"Les équipes de sprinteurs ont su tirer les conclusions d'hier pour ne plus se faire piéger, a souligné Gérard Bulens, le consultant de Samuël Grulois sur les routes du Tour du Benelux. Ils n'étaient que trois coureurs présents dans l'échappée, et en arrivant sur le circuit local, les fuyards étaient déjà repris. C'est peut-être exagéré de dire qu'il est le meilleur sprinteur du monde actuellement, mais il vient de battre Mads Pedersen et Caleb Ewan notamment, qui sont des hommes très rapides. Mais il manque ici Fabio Jakobsen, Sam Bennett... même si on ne les aura jamais dans un sprint tous ensemble ! Il fait désormais partie des sprinteurs les plus rapides du monde."

Dès vendredi, changement de profil : les puncheurs vont pouvoir se régaler dans le Limbourg puisque quinze côtes figureront au programme entre Riemst et Bilzen ! La sixième étape, qui mènera les coureurs d'Ottignies-Louvain-la-Neuve à Houffalize samedi, et la septième et dernière étape, avec plusieurs passages par le Mur de Grammont, ne seront pas non plus de tout repos.

"Les étapes à venir seront très disputées, et je pense que dès demain, il y aura de la bagarre, a conclu Gérard Bulens. Mon petit doigt me dit que dès demain, s'il en reçoit la permission, on devrait revoir du bon Remco Evenepoel, qui a un compte à régler sur ce Tour du Benelux."