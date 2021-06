Gérard Bulens : "Le "vieux" Valverde a été magistral, il vient de donner une leçon à Ineos"

L'inoxydable Alejandro Valverde, 41 ans, a réussi à aller décrocher une deuxième victoire cette saison à l'occasion de la sixième étape du Critérium du Dauphiné.

Un peu plus d'un mois après avoir brillé sur les Ardennaises (cinquième de l'Amstel, troisième de la Flèche Wallonne, quatrième de Liège-Bastogne-Liège), le vétéran espagnol a mis à profit ses qualités de puncheur pour arracher un joli succès devant le Londonien Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers), vainqueur du Giro en 2020.

Un succès qui a fait plaisir à notre consultant Gérard Bulens, admiratif devant les capacités physiques et le comportement exemplaire de l'athlète de 41 ans.

"Même quand il est battu "sur ses terres", c'est-à-dire au Mur de Huy, il reste excessivement sportif et va féliciter ses adversaires, a commenté Gérard Bulens quelques minutes après l'arrivée de cette sixième étape du Dauphiné. On s'est demandé pourquoi Movistar roulait et faisait le travail des Astana, mais on l'a compris car Alejandro Valverde avait annoncé qu'il avait de bonnes jambes, il avait vraisemblablement étudié l'arrivée, et il a géré les 500 derniers mètres d'une façon magistrale. Je pense qu'il vient de donner une leçon à l'équipe Ineos qui pensait bien gagner deux jours d'affilée. Et bien non, le "vieux" était là, il a géré ça parfaitement, et c'est sympa de le voir gagner."

Les deux dernières étapes de ce Critérium du Dauphiné seront deux étapes de montagne. À quoi peut-on s'attendre ce week-end ?

"On doit s'attendre à pas mal de mouvement lors de ces deux dernières étapes, deux étapes de pure montagne, a repris Gérard Bulens. Je pense qu'on va vivre deux jours très intéressants sur ce Dauphiné ! Avantage, selon moi, à l'équipe Astana, avec deux coureurs aux deux premières places du général : Alexey Lutsenko, leader, et Ion Izagirre, deuxième à huit secondes. Ils ont les cartes en main, mais ils vont devoir montrer qu'ils sont costauds, et on ne connaît pas la valeur du maillot jaune en très haute montagne. Pour la victoire d'étape samedi, je pense au duo de chez Bora, Wilco Kelderman et Patrick Konrad. Ils se sont cachés jusqu'ici, et on doit s'attendre à les voir demain. Et le meilleur grimpeur de tous, c'est Miguel Angel Lopez, qui s'est mis au service de son vétéran aujourd'hui. Il est capable de gagner samedi, je miserais sur lui !"