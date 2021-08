Gérard Bulens: "La victoire d'un vrai spécialiste"

Stefan Bissegger a remporté la 2ème étape du Tour du Benelux, un contre-la-montre sans difficulté autour de la ville de Lelystad. Pointé comme l’un des favoris sur cet exercice particulier, le Suisse a répondu présent en réalisant une très grosse performance selon notre consultant Gérard Bulens. " Il a marqué son territoire en mettant tous ses concurrents à minimum 15 secondes. C’était un parcours court, plat, avec seulement trois ou quatre vrais virages, où la puissance et la position sur le vélo allaient parler. C’est donc logiquement la victoire d’un vrai spécialiste "

Remco Evenepoel, très en forme ces derniers jours, a lui concédé 38 secondes au vainqueur. Le belge qu’on annonce malade et qui pourrait ne pas repartir demain. " Dommage pour l’organisation et pour lui-même en vue des Championnats d’Europe (NDLR : le dimanche 12 septembre prochain à Trente en Italie) et peut-être des Championnats du Monde. Mais, quand on est au sommet de sa forme, on est parfois un peu plus fragile. Est-ce un simple refroidissement ? C’est possible. Dans ce cas, on perd beaucoup au niveau respiratoire. Est-ce un problème intestinal ? Dans ce cas, sa puissance pourrait être diminuée sur un parcours aussi court. Espérons que la nuit apportera une amélioration et qu’on le retrouvera demain.

Une 3ème étape qui devrait sourire aux sprinters, malgré un faux-plat montant qui pourrait écarter les purs sprinters à l’arrivée. " De plus, les routes seront assez exposées demain. Mais le vent sera-t-il présent ? Verra-t-on de la bagarre ? Les équipes de sprinters prendront-elles les commandes ? C’est possible. Mais, en effet, il y a ce faux-plat montant. Il faudra bien calculer son sprint, sortir au bon moment et ne pas coincer dans les derniers mètres. Ce sera en tout cas intéressant."