Gérard Bulens : "Je mettrais peut-être Colbrelli dans mon top 3 pour les Championnats du Monde"

Matej Mohoric s’est imposé en solitaire sur la dernière étape du Tour du Benelux, devançant son équipe Sonny Colbrelli qui remporte, lui, le classement général. Si Bahraïn-Victorious a écrasé la concurrence sur le Tour du Benelux, Matej Mohoric pourrait bien venir jouer les trouble-fêtes lors des Championnats du Monde à en croire Gérard Bulens : "Il nous a fait ce qu’on appelle maintenant une ‘Mohoric’. C’est-à-dire partir de loin, résister et l’emporter d’une façon assez flamboyante. C’est une des caractéristiques du coureur, très, très costaud que je mettrais sans doute dans mon top 5 des championnats du monde".

Son équipier Sonny Colbrelli a également montré toute l’étendue de ces capacités et ses jambes de feu pourraient faire de lui un des favoris dans la course à l’arc-en-ciel : "Il a été très fort lors des championnats d’Italie qui ressemblent très fort à ce que nous aurons aux championnats du monde. On l’a vu dans l’étape d’hier, il est costaud lorsque la route s’élève. On l’a vu dans l’étape d’aujourd’hui, il est intelligent pour se placer et il a un bon sprint donc je le mettrais même peut-être dans mon top 3".

Côté belge, les possibilités sont nombreuses pour le sélectionneur national, Sven Vanthourenhout. Entre les certitudes, les coureurs expérimentés et les services rendus, la liste est longue : "Je ne suis pas sélectionneur national. On a cité un certain nombre de noms. J’avais mis Victor Campenaerts un peu de côté parce qu’il fera les championnats d’Europe mais avec ce qu’il nous a montré aujourd’hui avec une petite faiblesse dans la dernière montée et quand même revenir pour consolider sa troisième place, il est dans la forme de sa vie. Là pour moi c’est une confirmation. Mon capitaine de route reste Philippe Gilbert. Et pour les autres, il faut voir un peu. Stuyven était là dans la finale. Benoot était là dans la finale et a tenté quelque chose. On peut le remercier pour le travail qu’il a fait aux Jeux Olympiques à Tokyo. Et pour les autres, laissons les prérogatives au sélectionneur. Laissons-lui la possibilité de définir son équipe. Il y a aussi des coureurs qui n’étaient pas présents sur ce Tour du Benelux. Il faut en tenir compte. Les Belges ont été là, peut-être moins mais Oliver Naesen qui a eu un problème technique. Je pense qu’à cause de ça, il pourrait sortir de la sélection".

Les coureurs sélectionnés pour les Championnats du Monde seront annoncés demain.