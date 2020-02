Gérard Bulens : "Indiscutablement un échec pour l'équipe belge"

Il n’y a pas eu de surprise, Mathieu Van der Poel est devenu champion du monde de cyclo-cross pour la troisième fois ce dimanche après-midi à Dubendorf, en Suisse. Il a devancé Pidcock et Aerts.

Gérard Bulens, notre consultant était impressionné par le vainqueur du jour, et très déçu par la performance de notre pays : "Van der Poel a réalisé la course parfaite aujourd’hui. Il fallait se départir de l’équipe belge qui était annoncée comme très unie et qui devait lui rendre la vie difficile. Il est parti en tête et il est parvenu à prendre quelques longueurs. Il a mis la pression sur la Belgique et il l’a fait exploser à un tel point qu’on ne prend pas la médaille d’argent non plus. C’est une vraie déception. Une médaille d’argent qui revient à Pidcock, autre phénomène… Il a 20 ans, il est encore espoir mais il a participé à toutes les coupes du monde cette année, au niveau des professionnels. Toon Aerts est seulement troisième. "

Aerts " seulement " sur la troisième place du podium. Une déception à l’image de la course de toute l’équipe belge… " C’est indiscutablement un échec. Nous sommes la nation du cyclo-cross, je pense que nos coureurs élites avec contrat, sont peut-être trop gâtés avec des parcours très rapides en Belgique. Des parcours qui ressemblent comme deux gouttes d’eau à des courses de gravel, c’est-à-dire presque des courses sur route. Et dans un parcours difficile comme aujourd’hui, quand les conditions atmosphériques sont difficiles, les Belges ne répondent plus à l’attente. "

Ou va s’arrêter Mathieu van Der Poel ? " Je n’en sais rien… Mathieu, là où il se présente, veut gagner. Il va gagner sur la route, j’en suis certain. Il aura des objectifs en fonction de ce qu’il doit faire cette année-ci. C’est-à-dire, les jeux olympiques où il veut décrocher la médaille d’or. C’est quelque chose de particulier dans le VTT. Au-delà de ça, je pense qu’il va combiner la route, où son père a été très brillant aussi, avec le cyclo-cross. Mais avec moins de cyclo-cross, il laissera sans doute tomber pas mal d’épreuves de la Coupe du monde."