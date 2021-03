Gérard Bulens : "En paniquant un peu, Roglic a perdu ce Paris-Nice"

Maximilian Schachmann a remporté une 79e édition de Paris-Nice après une ultime étape au scénario rocambolesque. Relégué à 52 secondes de Primoz Roglic au départ d’une dernière étape de 92 kilomètres, l’Allemand avait peu de chance de conserver son titre. Et pourtant.



Le Slovène a chuté et connu un ennui mécanique. Deux événements qui lui ont coûté la victoire. Mais il a peut-être aussi une part de responsabilité selon notre consultant Gérard Bulens. "En paniquant un peu, il a perdu ce Paris-Nice", dit-il.



"Avec ce que l’on a vu hier, ce n’est pas toujours le meilleur qui gagne. Il y a eu des circonstances défavorables. On a vu que Roglic avait chuté et qu’il était bien blessé. On n’a pas vu ce qu’il s’est passé avec son vélo. A-t-il crevé ? Le vélo avait-il été touché lors de la chute, on n’en sait rien. Il a manifestement été mis en difficulté à ce moment".



Malgré les coups durs, Rogla n’est pas passé loin de sauver les meubles. "J’ai le sentiment qu’il était encore fort aujourd’hui, il a dû mener une grande partie de la poursuite seul. Mais il y a eu des circonstances défavorables. Tout d’abord Bennett a aussi connu un problème. Puis Roglic est revenu à une bonne centaine de mètres du peloton et il a cru qu’il était assez costaud pour faire le bond tout seul. Ce qui a éliminé un de ses équipiers. En paniquant un peu, il a perdu ce Paris-Nice"