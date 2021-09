Gérard Bulens : "Dans les étapes du Limbourg, de Wallonie et à Grammont, vous reverrez du bon Remco Evenepoel"

Taco van der Hoorn a remporté la troisième étape du Tour du Benelux, résistant avec quelques compagnons d’échappée au retour du peloton. Une belle victoire qu’a apprécié Gérard Bulens, ravi que le cyclisme offensif l’ait emporté : "Quand on voit une échappée qui part, on pense automatiquement qu’on va aller les chercher dans les derniers kilomètres. Ce n’est pas très passionnant. Cette année-ci, ce n’est pas mal. Ce sont souvent les mêmes qui réussissent ce genre d’exercice. On a vu Taco van der Hoorn sur le Giro et on le voit ici. Matej Mohoric a aussi un sérieux moteur. On a vu d’autres coureurs, notamment Bodnar, réussir ce genre d’exercice. Il faut oser et avoir le moteur pour réussir. C’est une formule qui me passionne".

Une nouvelle victoire pour la formation Intermarché – Wanty-Gobert qui semble surfer sur une belle vague en cette deuxième partie de saison et qui est de bon augure pour le futur : "Je pense que c’est une spirale qu’on retrouve dans beaucoup d’équipes à certains moments. On ne va pas parler de l’équipe Deceuninck – Quick-Step parce que c’est habituel chez eux. Mais on a vu une spirale positive chez Bahraïn. Pour l’instant elle existe chez Intermarché – Wanty-Gobert et c’est assez logique. Ils ont eu un début d’apprentissage en World Tour qui était un peu compliqué. Depuis les premières victoires on a pris confiance et dans des courses de moindre niveau, on voit que l’équipe est très présente et gagne. C’est une bonne chose pour le futur de l’équipe et pour les négociations qui doivent être entamées maintenant, tant avec des coureurs que des partenaires financiers qui ont les reins solides pour le futur".

Cette troisième étape a également permis de revoir Remco Evenepoel en bonne forme. Après avoir été malade la veille et avoir pensé à l’abandon, le coureur de Patrick Lefevere est venu travailler en tête de peloton et semble retrouver ses jambes petit à petit : "Quand il est monté sur le podium de départ, il avait un grand sourire. Ça voulait dire qu’il se sentait beaucoup mieux. A mon avis, il a été un peu énervé par ce qu’il s’est passé dans la première étape. Ça l’aura un peu perturbé dans sa digestion et il n’aura pas mangé correctement avant le contre-la-montre parce qu’il voulait prouver quelque chose parce qu’il voulait prouver et gagner des secondes donc il était un peu nerveux. Ce qu’on a vu aujourd’hui lorsqu’il emmène le peloton, la vitesse à laquelle il roulait me laisse entrevoir que dans les étapes suivantes, on va reparler de Remco Evenepoel. Peut-être pas directement demain où on a une étape typiquement dessinée pour les sprinteurs en Flandre. Mais dans les étapes du Limbourg, de Wallonie et dans la dernière étape à Grammont, vous reverrez du bon Remco Evenepoel".

Le Tour du Benelux retrouve les routes belges dès demain pour la quatrième étape après avoir passé trois jours aux Pays-Bas.