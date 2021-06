Gérard Bulens : "Cette victoire de Geraint Thomas sur le Dauphiné, c'est une victoire d'orgueil"

Ce jeudi, Geraint Thomas a tenté le coup du kilomètre... et cela a payé pour l'audacieux coureur de l'équipe Ineos Grenadiers.

Le Britannique, déçu par sa contre-performance de la veille sur le contre-la-montre individuel du Dauphiné Libéré (dixième à 23 secondes du vainqueur, l'Ukrainien Alexey Lutsenko), a remis les pendules à l'heure à Saint-Vallier et est remonté à la sixième place du classement général, à quatorze secondes du leader Lukas Pöstlberger (Bora-hansgrohe), avant les trois dernières étapes très accidentées de cette épreuve de préparation pour le Tour de France.

"Ce sont ces trois étapes qui seront vraiment déterminantes pour lui, les trois étapes de "vraie" montagne sur lesquelles il devra vraiment se montrer, a commenté Gérard Bulens quelques minutes après l'arrivée de cette cinquième étape du Dauphiné. C'était moins bon hier sur le contre-la-montre, mais cet homme est en forme, on l'a vu très sec sur le podium. Et sa victoire d'aujourd'hui est une victoire d'orgueil, qui ne peut pas encore prouver qu'il peut battre les Slovènes (Tadej Pogacar et Primoz Roglic, ndlr), notamment, sur le Tour de France."

"Sonny Colbrelli (à nouveau le plus rapide, et de loin, lors du sprint du peloton), selon moi, est dans la forme de sa vie et peut viser le maillot vert sur le Tour... s'il est sélectionné, a repris Gérard Bulens. Il est d'ailleurs en train de forcer sa sélection. Si ce n'est pas le cas, je pense qu'il quittera l'équipe Bahrain Victorious, il est en grande forme et il gagnera encore beaucoup de courses d'ici la fin de sa carrière. Demain, lors de la première arrivée au sommet, je pense que Miguel Angel Lopez - pour la victoire d'étape - et les autres vrais grimpeurs, comme Nairo Quintana, Guillaume Martin, pour le général, doivent tenter quelque chose. Sinon, ils pourraient le regretter le dernier jour."