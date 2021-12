Gérard Bulens : "Ce sera difficile pour Mathieu van der Poel de battre Wout van Aert dès le premier cross"

Gérard Bulens : "Ce sera difficile pour Mathieu van der Poel de battre Wout van Aert dès le... Ce dimanche, à Termonde, Wout van Aert et Mathieu van der Poel se retrouvent dans les Labourés à l’occasion de la 11e manche de la Coupe du monde de cyclo-cross. Notre consultant Gérard Bulens a préfacé cet événement tant attendu qui, malheureusement, se déroulera sans public à la suite de la décision prise mercredi par le Comité de concertation : "C’est évidemment dommage que le public ne puisse pas assister au cyclo-cross au moment où on annonce le retour des grands". Mathieu van der Poel s’apprête à disputer sa première course de la saison dans les Labourés. Alors qu’il devait déjà s’élancer le week-end dernier à Namur, le Néerlandais a préféré retarder l’échéance. "van der Poel a un petit retard de condition. Il a chuté à l’entraînement et il n’a pas pu s’entraîner pendant dix jours. Mais il ne faut pas grand-chose au Néerlandais pour être en forme. Il a été perturbé par les trois victoires de Wout van Aert. Il n’est pas venu à Namur car il n’était pas dans une forme suffisante pour rivaliser avec le Belge. Mais à partir du moment où il a décidé d’être là à Termonde, la bagarre sera clairement ouverte", annonce Gérard Bulens.