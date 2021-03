Gérard Bulens bluffé par Mauri Vansevenant : "On ne gagne pas une course comme celle-là par hasard"

Gérard Bulens bluffé par Mauri Vansevenant : "On ne gagne pas une course comme celle-là par... A 21 ans, le Belge Mauri Vansevenant a décroché la première victoire de sa jeune et prometteuse carrière dimanche en Italie en s’imposant lors de l’exigeant Gran Premio Industria & Artigianato à Larciano. Une victoire de prestige pour le jeune coureur de l’équipe Deceuninck Quick-Step qui a réglé dans un sprint à 4 des coureurs du calibre de Bauke Mollema, Mikel Landa et Nairo Quintana. Déjà en lumière lors de la Flèche wallonne 2020, le fils de l’ancien pro Wim Vansevenant réalise un excellent début de saison. "Il m’avait déjà bluffé au Trofeo Laigueglia où il avait terminé 3e (NDLR : derrière Mollema et Bernal)", a réagi Gérard Bulens, consultant de la RTBF. "Gagner dans une épreuve de très très haut niveau – et je peux vous l’assurer, il n’y a pas d’épreuve facile en Italie – c’est fort. Regardez qui termine derrière lui. Ça veut tout dire. On ne peut pas gagner une course comme celle-là par hasard. C’est un talent et encore une fois chapeau à Patrick Lefevere d’avoir été le chercher." Aux commentaires de Paris-Nice avec Rodrigo Beenkens, Gérard Bulens a également commenté le succès autoritaire de Sam Bennett sur la 1ère étape de la Course au Soleil. "Avec le sprint qu’il nous a montré, on peut dire que oui. Il est le meilleur sprinteur du peloton. Ce dimanche, il a eu aussi la science du placement. Dans le dernier kilomètre, il n’avait plus d’équipiers. Il a eu la force d’attendre le bon moment pour sortir et lorsque la porte s’est ouverte devant lui, le développement de puissance a été impressionnant. Laisser Mads Pedersen et Arnaud Démare à deux longueurs et demie quand la route monte légèrement… Chapeau." Un mot enfin sur la prise d’initiative de Philippe Gilbert qui a placé une attaque à une cinquantaine de kilomètres de l’arrivée. "Philippe se connaît parfaitement. Il sait où il en est dans sa condition et est conscient de ce qu’il reste à parfaire pour essayer d’atteindre un de ses grands objectifs de la saison : Milan – Sanremo. Je pense qu’il a attaqué pour se faire mail en vue de cet objectif."