Gérard Bulens après le Tour de Wallonie : "On a affaire à un grand coureur avec Quinn Simmons"

Gérard Bulens après le Tour de Wallonie : "On à affaire à un grand coureur avec Quinn Simmons"... La 42e édition du Tour de Wallonie s'est terminée samedi à Quaregnon avec la victoire finale de l'Américain Quinn Simmons, à peine âgé de 20 ans. Un succès commenté dans notre débrief d'après-course par Gérard Bulens. "On l'a vu réagir sur les pavés, prendre l'ascendant sur ses adversaires dans les côtes. Je pense qu'on a affaire à un grand coureur qui a passé la catégorie des espoirs comme Remco Evenepoel. On le reverra dans le futur. En plus, il a une 'bouille' particulière qui le rend bien sympathique." Ce Tour de Wallonie a également été remarquée par le retour au plus haut niveau de Fabio Jakobsen et Dylan Groenewegen qui ont enfin retrouvé la victoire après leur terrible incident au Tour de Pologne l'an dernier. "C'est une belle histoire qu'écrit le Tour de Wallonie avec ces deux garçons qui gagnent chacun deux étapes. C'est un accident malheureux dans lequel Dylan Groenewegen avait quitté sa ligne mais duquel il n'était pas le seul responsable des conséquences très rudes pour Jakobsen. Les voir regagner tous les deux, c'est encourageant. Je pense qu'on les reverra dans le futur au plus haut niveau." Enfin un mot sur la victoire du classement de la montagne de la part de Florian Vermeersch, 22 ans. "C'est une belle histoire pour l'équipe Lotto Soudal qui a misé sur les jeunes qui ont été formés dans l'équipe continentale espoirs."