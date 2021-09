Gérard Bulens après le CLM juniors : "Le Danemark regorge de talents. Ce sera la nation la plus dangereuse pour la Belgique dimanche""

Le Danois Gustav Wang, 18 ans, est devenu ce mardi Champion du Monde du contre-la-montre chez les juniors (U18). Il a devancé le Britannique Joshua Tarling. Le Belge Alec Segaert a décroché le bronze sur le fil. Rodrigo Beenkens a débriefé cette course avec notre consultant, Gérard Bulens. En mettant tout d’abord en avant l’excellente santé du cyclisme danois.

L’incroyable santé du cyclisme danois

Mads Pedersen est devenu champion du monde en ligne à Harrogate en 2019. Kapser Asgreen a remporté cette année le Tour des Flandres. Le Danemark a raflé l’or sur le contre-la-montre des Mondiaux, chez les Espoirs et chez les Juniors. Le Danemark sera un des grands acteurs du cyclisme dans les années à venir, comme le confirme Gérard Bulens : "Il y a du talent à tous les niveaux. Ce qui veut dire que c’est un cyclisme qui va s’imposer dans le temps maintenant. Ça va permettre à plus de jeunes de se montrer et d’éclore. Ce week-end aussi on aura une équipe danoise très impressionnante. S’ils parviennent à créer un lien fort, ce sera sans aucun doute la nation la plus dangereuse pour la Belgique dimanche".

Campenaerts a popularisé le CLM avec son record de l'heure

Belle performance également des Belges sur le contre-la-montre juniors. On notera évidemment la médaille de bronze pour Alec Segaert et la bonne sixième place de Cian Uijtdebroeks : "ce sont des garçons qui se sont battus. Ils ont brillé aux championnats d’Europe du CLM (ndlr Segaert est revenu avec l’or de Trente, et Uijtdebroeks avec l’argent) et du coup ils avaient une vraie pression. C’est super que Segaert aie été chercher le bronze", confie notre consultant. Cette vitrine pour les épreuves du CLM pourrait faire de nombreux émules, une chance pour la Belgique : "on est allé chercher des médailles dans les trois catégories. Ça va donner des idées à d’autres jeunes. Cela permettra de créer un vrai courant de formation. C’est beaucoup plus difficile d’aller chercher une médaille dans le CLM que sur la route, ou dans le cyclocross, où l’émulation est différente. De plus en pus de jeunes coureurs vont se lancer dans le CLM. Ils vont créer une nouvelle vague. Victor Campenaerts a fait beaucoup pour la discipline quand il s’est lancé dans le record de l’heure", rappelle Gérard Bulens.

"La Belgique peut ramener un maillot de champion du monde chez les espoirs"

A parti de vendredi, place aux courses en lignes avec de grosses chances de médailles chez les Juniors et chez les Espoirs : "on a de très belles équipes chez les juniors et chez les U23. Il y a actuellement une spirale de réussite avec ces quatre médailles déjà remportées. Ce serait étonnant qu’on n’aille pas chercher l’une ou l’autre médaille chez les juniors ou chez les espoirs. Je pense que l’équipe des U23 est très forte, avec Thibau Nys, Arnaud De Lie et Florian Vermeersch. On peut peut-être ramener un maillot de champion du monde chez les Espoirs", conclut Gérard Bulens.