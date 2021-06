Gérard Bulens après la 4e étape du Dauphiné : "Ineos pourrait revoir la composition de son équipe pour le Tour de France"

La formation Astana a frappé un grand coup ce mercredi avec la victoire d’Alexey Lutsenko lors de la 4e étape du Critérium du Dauphiné et avec la deuxième place de son équipier Ion Izagirre. Alors qu’Ineos pensait pouvoir remporter l’étape ainsi que s’emparer du maillot jaune avec Geraint Thomas, la formation britannique va devoir changer ses plans et passer à l’attaque selon notre consultant Gérard Bulens :

"Cela change pas mal de choses car d’habitude Ineos est plutôt attentiste. Ils sont passés à côté. La grande déception c’est Geraint Thomas qui s’est loupé dans la 2e moitié de ce contre-la-montre qui pourtant devait lui être plus favorable. Il est même dépassé au classement général par son coéquipier Richie Porte. Cela renverse la hiérarchie qui avait été établie dans l’équipe et je pense que ça va poser pas mal de problèmes au management qui va devoir revoir sa stratégie. Car il faut bien se dire qu’aujourd’hui il n’y a ni Tadej Pogačar ni Primož Roglič qui sont présents et malgré ça les deux coureurs Ineos sont seulement dans la deuxième moitié du top 10 du général. Il y a de quoi revoir la composition de l’équipe pour le Tour de France".

La déception côté Ineos pourrait faire les affaires de deux autres équipes : Astana avec Lutsenko et Izagirre, et Bora-Hansgrohe avec Lukas Pöstlberger, Wilco Kelderman et Patrick Konrad : "Pöstlberger est surprenant. Il est prêt à se mettre au service de ses équipiers donc il faudra compter sur Bora. Chez Astana, les coureurs ont été aussi surprenants et impressionnants. C’est une équipe sur laquelle il faudra compter pour la victoire finale".

Enfin, comment ne pas parler d’Ilan Van Wilder, le jeune belge de 21 ans qui a de nouveau été très impressionnant aujourd’hui. On savait que le chrono était sa spécialité, il l’a prouvé en faisant un top 5 en devançant notamment Richie Porte et Geraint Thomas : "On a de grands talents en Belgique. Sans vouloir faire de comparaison hasardeuse, il n’y a pas que les Slovènes qui ont des bons jeunes, y en a aussi en Belgique. Et pourquoi pas rêver avec lui pour le futur ?"