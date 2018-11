Geraint Thomas a hâte de "redevenir" coureur

Geraint Thomas participe samedi au Critérium de Shanghaï, en Chine. Ce sera la fin d'une longue période de festivités qui a suivi sa victoire dans le dernier Tour de France. "Je serai heureux si je peux m'entraîner à nouveau", a-t-il dit à la veille du critérium.

Ce n'est que vendredi matin qu'il est arrivé à Shanghaï, après un long vol en provenance de Grande-Bretagne. Dimanche dernier, il participait encore au Critérium de Saitama au Japon, puis il est retourné en Europe où il participé à plusieurs présentations de son livre "The Tour, According to G" à Manchester et à Londres. Le court voyage Asie-Europe-Asie n'est pas sans effet.

"Je suis assez fatigué et je sens le décalage horaire", a-t-il dit à Shanghaï où, sous la pluie battante dans le "Fan Village", il a dû se montrer disponible pour les fans et les sponsors. "Je suis content d'être en Chine pour courir. Ce n'est pas une expérience totalement nouvelle. Je suis déjà venu deux fois ici par le passé, en 2008 avant et pendant les Jeux Olympiques (où il a remporté l'or dans la poursuite en équipe avec l'équipe britannique). J'ai hâte de faire du vélo sur la route samedi et j'espère qu'il y aura beaucoup de fans."

Le vainqueur du Tour n'a plus beaucoup couru après avoir remporté son premier maillot jaune en juillet. Il y avait encore le numéro obligatoire au Tour d'Allemagne à la fin août et bien sûr il était là pour son propre public au Tour de Grande-Bretagne en septembre, mais il n'a pas vraiment "couru" beaucoup plus. Il a été honoré devant son public à Cardiff et a voyagé d'un événement à l'autre."

"J'ai vraiment aimé mon maillot jaune", a-t-il dit à Shanghaï, clairement avec quelques kilos de plus que lors du Tour. "La célébration a été bonne et j'ai assisté à de nombreux événements pour honorer mon maillot jaune. Oui, je suis en retard par rapport à la saison dernière. Normalement, je reprends l'entraînement le 1er novembre, maintenant j'aurai environ trois semaines de retard. Je ne m'inquiète pas pour ça, il est encore temps, mais ne vous attendez pas à ce que je m'illustre dès le début de la saison."

On ne sait pas grand-chose de son programme en 2019. Il doit encore être décidé s'il disputera le Giro ou le Tour. "Samedi, je dispute le critérium. Dimanche, je profite d'un jour de congé à Shanghaï et puis je rentre chez moi. Je serai heureux quand je ne serai plus qu'un simple coureur cycliste et que je pourrai me concentrer sur les séances d'entraînement."