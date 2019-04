Geoghegan Hart ouvre son palmarès dans les Alpes

Tao Geoghegan Hart (Team Sky) a remporté la 1e étape du Tour des Alpes (1.HC), disputée lundi sur la distance de 144 km avec départ et arrivée à Kufstein, en Autriche. Le coureur britannique de 24 ans a devancé au sprint l'Espagnol Alex Aranburu (Caja Rural) et le Suisse Roland Thalmann (Vorarlberg Santic).

L'Espagnol Pello Bilbao (Astana) et le Kazakh Nikita Stalnov (Astana) complètent le top 5. A la 6e place, on trouve le Britannique Chris Froome, qui dispute sa dernière course sous le maillot de l'équipe Sky. Celle-ci deviendra en effet le Team Ineos à partir du Tour de Romandie, qui débutera le 30 avril.

L'Italien Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) a attaqué à 13,8 km de l'arrivée et a été suivi par le Polonais Rafal Majka (BORA-hansgrohe), et par deux Sky, le Russe Pavel Sivakov et Tao Geoghegan Hart. Ils ont compté une quinzaine de secondes d'avance mais on été repris à 4 bornes de l'arrivée par un peloton emmené par les Astana. Plusieurs attaques on eu lieu dans les derniers kilomètres, sans réussite.

C'est donc au sprint que s'est jouée l'arrivée. Tao Geoghegan Hart s'est montré le plus rapide, s'adjugeant le premier succès de sa carrière professionnelle. Le Londonien est aussi le premier leader de l'épreuve, remportée il y a un an par le Français Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), absent cette année.

Le Tour des Alpes, ex-Tour du Trentin, se terminera vendredi à Bolzano, en Italie, au terme de la 5e étape. Le peloton, sans aucun coureur belge, traversera la frontière austro-italienne mardi lors de la 2e étape, qui ira de Reith im Alpbachtal en Autriche et Scena en Italie. Ce parcours de 179 km est sans doute le plus exigeant de la semaine, avec l'ascension du Passo Monte Giovo (15 kilomètres à 7,5% de moyenne).