Ganna vainqueur du chrono de La Haye, Wellens conforte son maillot

Filippo Ganna (Ineos) s'est montré le plus rapide dans le contre-la-montre du BinckBank Tour. L'Italien, champion national de la spécialité, a été le plus costaud sur un tracé de 8,4 km, battu par le vent.



Tim Wellens (Lotto-Soudal) a réalisé une bonne performance et consolide sa première place au classement général à la veille de la dernière étape.



Au départ, notre compatriote possédait 4 secondes d'avance sur le jeune suisse. Au terme du chrono, il a presque doublé son avantage.



Dimanche, la 7e et ultime étape de cet ex-Tour du Benelux verra les coureurs prendre le départ à Leeuw-Saint-Pierre pour rallier Grammont et son célèbre "Muur"

Wellens, unique Belge dont le nom figure au palmarès, pourrait ajouter un troisième sacre final après ceux acquis en 2014 et 2015.