Gand-Wevelgem : Suivez la course dames en direct (16h45)

Au terme de 144 kilomètres de course on connaîtra le nom de celle qui succédera à Jolien D'Hoore au palmarès.



Du vent, des pavés, des plugstreets et des bergs, les ingrédients du cocktail de l’édition 2021 de Gand-Wevelgem sont alléchants et pourraient une fois de plus s’avérer détonants. Entre histoire (avec la commémoration des combattants de la Première guerre mondiale) et présent (un plateau à nouveau très relevé), les Flanders Fields seront à nouveau le théâtre d’une lutte âpre pour la victoire.

Et les candidates à la victoire sont nombreuses et la liste ne se limite pas aux sprinteuses. De Lauren Hall à Jolien D’Hoore, les filles les plus rapides du peloton, se sont taillé la plus grosse part du palmarès. Mais on l’a vu l’an dernier, il est possible d’éviter une arrivée groupée. Les différentes difficultés (sept ascensions dont deux fois le terrible Mont Kemmel, les trois passages par les plugstreets) sont là pour opérer une sélection. Et si ce n’était pas suffisant, le vent pourrait servir d’allié aux plus audacieuses.



Jolien D’hoore (SD Worx), la tenante du titre, peut jouer sur les deux tableaux. Tout comme Lotte Kopecky (Liv Racing). Mais avant d’envisager un nouveau doublé belge à Wevelgem, il faudra dompter une concurrence féroce et en très grande forme. Grace Brown (BikeExchange), impériale à La Panne, a les jambes pour arriver seule. Le bloc Trek-Segrafredo sera bien plus consistant (Longo-Borghini, Deignan, Van Dijk) et tout aussi offensif. Emma Jorgensen (Movistar), qui a accumulé les podiums, aimerait enfin se percher sur la plus haute marche.



Avec Lisa Brennauer et Kirsten Wild, Ceratizit possède deux atouts d’expérience aux qualités complémentaires. Le Team DSM de Lorena Wiebes aura à cœur de se racheter après s’être fait piéger dans De Moeren. Si la jeune Néerlandaise se présente dans la dernière ligne droite avec les meilleures, elle ne sera pas loin de la victoire. La remarque vaut aussi pour les Italiennes Marta Cavalli (FDJ) et Elisa Balsamo (Valcar Travel & Services).



Et on s’en voudrait de ne pas citer, Marianne Vos (Jumbo-Visma), toujours capable d’un coup d’éclat et qui a prouvé cette saison que sa pointe de vitesse était toujours là. Motivation supplémentaire pour la Néerlandaise, Gand-Wevelgem est l’une des rares courses qui ne figure pas à son plantureux palmarès.